俄勒岡9月1日起持有毒品重新刑事化

(本報綜述)自9月1日起，俄勒岡州將進行重大政策轉變，《4002號法案》將正式生效，重新對持有毒品的行為實施刑事處罰。

這項新立法標誌著2020年通過的《110號提案》所帶來的去刑事化政策的重大逆轉。《110號提案》曾經將少量各類毒品的持有行為去刑事化，並更強調治療而非刑事處罰。

《4002號法案》旨在撤銷《110號提案》所實施的多項變革，尤其針對海洛因、冰毒和可卡因等硬性毒品。根據這項新法律，持有這些物質將再次受到刑事指控，支持者認為這一舉措有助於解決公共安全和毒品濫用問題。

支持《4002號法案》的人士主張，恢復刑事處罰對於建立清晰的公共毒品使用威懾至關重要。他們認為這一方法將確保每個人都意識到持有毒品的嚴重後果，從而可能導致毒品使用減少和公共安全改善。

當地警察官員也表示支持該法案，認為這將為他們提供更有效處理與毒品相關問題的必要手段。此前，在《110號提案》下，執法部門的選擇有限，除了將個人轉介至治療計劃之外，幾乎沒有其他選擇，他們認為這種情況限制了他們介入的能力。

然而，回到刑事化的轉變也引起了不少批評。反對者認為，恢復刑事處罰可能會削弱將毒品成癮視為公共衛生問題而非刑事問題的進展。他們擔心這種做法可能會導致更多成癮者被監禁，進一步加劇社會和經濟挑戰。