俄勒岡100多處野火同時在燃燒！州長宣佈計入緊急狀態！

(本報綜述)據官方統計，目前，俄勒岡州全境正遭受野火的侵襲。截至發稿時，全州共有103處野火正在燃燒，過火面積已達619,487.43英畝。這相當於469,289個足球場的面積，或者是15個波特蘭市區的大小。

在這些火災中，有四處火災的過火面積特別巨大，已經達到「巨火」（megafire）的標準，即至少10萬英畝的燃燒面積。這四處火災分別是Durkee火災、Cow Valley火災、Falls火災和Lone Rock火災，共計焚毀建築物38棟，燒傷17人。

俄勒岡州州長蒂娜·科泰克（Tina Kotek）已經宣布全州進入野火緊急狀態，這一聲明允許部署國民警衛隊，以及來自加利福尼亞州和華盛頓州的消防員和設備。科泰克在上週的簡報會上表示：「說實話，我們的野火季節開局非常猛烈，今年夏天可能會是一個漫長的野火季節。」

極端高溫和乾燥條件加劇了該州的野火風險，同時雷暴天氣在整個太平洋西北地區引發了火災。俄勒岡州林業部門官員表示，也有幾起野火是由人為因素引起的。美國森林服務局報告稱，在六月和七月初期間，俄勒岡州和華盛頓州至少有100起野火是由人為因素引發的。

俄勒岡州林業部門呼籲：「我們請求公眾幫助避免人為引起的火災。我們已經手忙腳亂了，還有更多的雷電即將到來。只要我們的資源不忙於應對其他人為火災，我們就能處理這些雷電引發的火災。」

州官員敦促居民註冊當地的緊急警報，並熟悉疏散級別，以便在緊急情況下能夠及時反應。