俄勒岡遺產稅讓普通人「死不起」

（本報綜述）想像這樣一個場景：你在俄勒岡辛勤工作了一輩子，撫養子女、繳清房貸，好不容易為退休與孫輩存下一點積蓄。就在你準備安享晚年時，會計師卻冷冷告訴你一句話——你可能「在俄勒岡死不起」。

在全美50州中，有38州完全不徵收遺產稅，包括與俄勒岡相鄰的愛達荷州與加州。但在仍保留遺產稅的少數州裡，俄勒岡的免稅門檻最低。依現行規定，個人遺產免稅額僅100萬美元，自2002年訂定以來從未隨通貨膨脹調整。換算今日購買力，這個數字早已大幅縮水。

換句話說，對許多普通家庭而言，一棟已繳清貸款的房子加上一個401(k)退休帳戶，就足以跨過課稅門檻。一旦超過免稅額，遺產中超出的部分將被課徵10%至16%的稅率。舉例來說，若一名退休者身後留下150萬美元資產，其中50萬美元需課稅，州政府可直接拿走5萬美元。對資產更高的家庭而言，稅負動輒數十萬甚至上百萬美元。這筆錢，往往正是留給配偶、子女或孫輩的重要保障。

州政府預估，僅2025財政年度，俄勒岡就可從遺產稅中收取約4.23億美元。支持者認為，這筆錢用於公共服務，有助減輕低收入與工薪家庭的稅負。但批評者指出，真正承受壓力的，並非億萬富豪，而是累積了一生資產的中產階級退休族。

波特蘭會計師、前州投資委員會成員理查德·所羅門直言，遺產稅常被描述為「只針對富人」，這一前提本身就存在偏差。他指出，受到衝擊的包括警察、教師與技術工人，這些人並不認為自己是富豪，只是努力還清房貸、按時存退休金。

在這樣的制度下，越來越多家庭開始計算另一筆帳：是否該在退休前搬離俄勒岡。財務顧問史蒂文·貝爾（StevenBell）表示，實務中常有客戶詢問，若將戶籍轉至外州，能節省多少稅金；有時算下來，省下的稅甚至「足以支付一棟新房」。

無黨派研究顯示，被課徵俄勒岡遺產稅的家庭中，有相當比例資產在250萬美元以下，平均每戶須繳納數萬美元稅款。對多數家庭而言，這不是「多出來的錢」，而是直接影響是否能幫助子女買房、償還學貸，或讓配偶安穩度過晚年的關鍵資源。

許多俄勒岡人並非真的無法支付稅款，而是被迫在生前做出艱難選擇：是否該提前搬離家鄉，把戶籍轉到沒有遺產稅的州，只為確保一生積蓄不被大幅削走。對一個以社區連結與歸屬感自豪的州而言，這樣的現象格外諷刺。

截至目前，俄勒岡立法機構對調整遺產稅態度保守，免稅額多年未動。對許多普通家庭來說，問題早已不只是稅制公平與否，而是一種切身的不安——努力工作、存錢買房，原本是為了讓家人過得更好，卻在生命最後一刻，變成一筆沉重的代價。