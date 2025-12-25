俄勒岡近10億美元無主資金待領 或許有一筆是你的

（本報綜述）節日開銷增加之際，俄勒岡州政府提醒民眾，州內仍有近10億美元的無主資金尚未被領回，部分資金可能屬於你或你的家人，只需簡單查詢即可申請領取。

根據州政府資料，全美各州通常由財政部門或審計單位負責保管無主財產，來源包括長期未動用的銀行帳戶、未兌現支票、多付帳單、未領取的福利金、押金，甚至被遺忘的保險箱內容物。多數情況為現金資產，但也可能包含藝術品、收藏品或運動紀念品等實體物件。統計顯示，大約每10名美國人中，就有1人名下存在無主財產。

依據法律規定，企業若欠款或資產屬於個人，必須先嘗試主動聯繫歸還；若多次聯繫未果，相關資產便會移交州政府集中保管，待所有權人自行查詢申領。各州均設有公開資料庫，供民眾搜尋是否有屬於自己的資金。

在俄勒岡，無主資產計劃現已隸屬於俄勒岡財政部，負責保管並協助民眾領回資金。州府表示，過去已成功返還超過7億零2140萬美元給合法所有人，目前仍有數以百萬計的資產等待認領。民眾可透過州政府無主資產網站查詢自己、配偶、親屬或名下企業是否有未領回的款項。

申請流程相對簡單，只需登錄俄勒岡財政部官網https://unclaimed.oregon.gov/，搜尋姓名並依指示提交資料。州府建議，若在申請時提供社會安全號碼，系統可更快核實身分，部分案件甚至可自動核准；未提供者則需人工審核，處理時間相對較長。所有資料上傳均透過加密系統進行，並依法受到保護。

此外，州政府也表示，網站已新增多語言即時翻譯功能，方便不同語言背景的居民使用。對翻譯準確性有意見的民眾，可直接向相關單位反映。

州府呼籲民眾定期查詢，尤其是曾搬家、更換工作、結束帳戶或繼承親屬財產者，更有可能名下存在未被注意的資金。簡單的一次搜尋，或許就能為年末財務帶來一筆意外收穫。