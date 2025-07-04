俄勒岡越來越多醫生改收月費看診

（本報綜述）在俄勒岡州，愈來愈多醫生選擇不再跟保險公司打交道，而是改用每月固定收費的方式，直接向病人提供基礎醫療服務。這種做法被稱為「直付制基礎醫療」，支持者認為可以讓醫生和病人建立更長久、信任的關係，也能減少繁雜的行政工作。但也有人擔心，這會讓低收入病人更難獲得醫療照顧。

波特蘭東北區的家庭科醫師羅娜·香克斯就是其中一位。她說，自己一開始當醫生，是想花時間好好照顧病人，但多年下來，卻經常被迫在短短幾分鐘內看完一個病人，還要填寫大量保險表格。去年9月，她決定離開原本的大型診所，在波特蘭開了屬於自己的診所。

她不再接受保險，而是向每位病人收取每月125美元的固定費用，病人可以無限次看診、做基本檢驗，還能享有部分藥品折扣。香克斯說：「這樣我才能當我理想中的醫生，把醫療變得更有人情味。」

根據一個專門統計直付制診所的資料庫，現在俄勒岡約有55家這類診所，比五年前多了三倍。不少診所由離開醫院體系的醫生開設，他們普遍認為傳統制度讓醫療變得越來越像流水線。

類似的診所也在其他地區興起。Milwaukie的家庭醫師卡爾·埃里克森打算在一年內把診所完全改成直付制。他說：「這種方式就像我40年前行醫時那樣，你見到病人、了解問題、提供治療，而不是花時間向保險公司解釋每一筆費用。」

不過，有些專家擔心這種做法可能帶來新問題。直付制診所因為收費較高，通常每位醫生的病人數量較少。如果越來越多醫生改走這條路，原本就人手短缺的基礎醫療可能會變得更緊張。還有不少人質疑：如果病人已經付了高額保險，還要每月再付診所費用，低收入家庭根本負擔不起。

退休醫師約翰·桑塔說，直付制的確讓一些醫生重拾熱情，但無法解決大多數人面臨的看病問題。公共衛生專家海登·魯克-雷也指出：「這顯示我們的醫療體系已經非常失衡，才會有這麼多人放棄傳統模式。但長遠來看，這不是徹底的解決辦法。」

俄勒岡州議會最近通過新法，嘗試減輕這種雙重支出的負擔。根據新規定，部分保險公司必須把病人支付給直付制診所的費用算進年度自負額中，幫助降低病人總體負擔。

雖然各方看法不一，但不少醫生仍希望用直付制重新找回醫療的初心。北波特蘭的張安德魯醫師就說：「對很多人來說，這是一種更簡單、更貼近病人的做法。也許，這才是我們想像中該有的醫療。」