俄勒岡貧富差距西部最小 但生活壓力仍不低

（本報綜述）很多人一提到美國貧富差距，就會想到科技富豪、豪宅、股票暴漲和普通人生活越來越貴。不過，最新數據顯示，俄勒岡在美國西部算是一個比較特別的州：這裡的收入分配相對平均，是密西西比河以西貧富差距最小的州之一，全美排名第5。

這裡所說的「收入比較平均」，不是說俄勒岡人人都很有錢，而是說本州超級富豪沒有加州、華盛頓州那麼多，低收入人口比例也沒有一些州那麼高，中間收入群體相對比較大。

衡量貧富差距常用一個指標，叫「吉尼係數」（Gini）。這個詞可以簡單理解為：數字越高，代表收入越集中在少數人手裡；數字越低，代表收入分配越平均。全美2023年的吉尼係數是0.46，俄勒岡是0.41，低於全美平均。

為什麼俄勒岡貧富差距較小？第一個原因是，俄勒岡沒有太多超級富豪。隔壁華盛頓州有微軟、亞馬遜等大公司，加州有矽谷，經常會出現一批靠科技公司、股票和創業致富的高收入人群。俄勒岡雖然也有科技和晶片產業，但規模沒有那麼誇張，沒有持續製造大量億萬富豪和千萬富豪。

第二個原因是，俄勒岡中產階層相對穩定。資料顯示，俄勒岡2023年個人收入中位數約為95629美元，已經接近全美中間水平。也就是說，本州很多家庭雖然談不上大富大貴，但收入不算全國墊底。

第三個原因是，俄勒岡現在也不算特別貧窮的州。金融危機之後，全美貧困率下降，俄勒岡的改善也比較明顯。富豪沒有特別多，赤貧人口也沒有特別集中，中間收入者占比較大，就讓整體收入看起來比較平均。

但對普通居民來說，這份數據也不能過度樂觀。收入分配平均，不代表生活輕鬆。大波特蘭地區很多家庭真正感受到的，仍然是房租高、房價高、電費水費漲、稅費增加、醫療和保險開支不低。換句話說，俄勒岡不是「大家都很富」，而是「沒有那麼多超級富豪把差距拉得特別大」。

報導也提到，全美收入差距最大的州包括懷俄明、康涅狄格、德州和加州。以加州為例，科技富豪和高薪工程師很多，但同時也有大量低收入服務業工作者，所以差距非常明顯。