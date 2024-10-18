俄勒岡變性手術兒童數量全美第二！四年間有357位兒童變性！

(本報綜述)近日，一項新研究數據顯示，從2019年至2023年，全美有超過5700名兒童接受了「性別肯定手術」（gender-affirming surgeries）。這項數據來自由全國醫療專業人士組織「Do No Harm」建立的資料庫，該資料庫名為「我的醫院是否進行未成年性別轉換？」，詳細揭示了各州在此期間內為未成年人提供變性醫療服務的情況。

「性別肯定手術」（gender-affirming surgeries）是指為了幫助個人的性別認同與其生理性別相符合的一系列手術或醫療程序。這些手術可以包括胸部手術（如乳房切除術或隆胸術）、生殖器手術（如重建生殖器）、臉部的性別重塑手術等。這些手術的目的是讓個人的外表和身體特徵更加符合他們的內在性別認同，從而改善他們的心理健康和生活質量。性別肯定手術通常是性別肯定護理的一部分，這種護理還包括使用青春期阻滯劑、激素替代療法等非手術方式。

「Do No Harm」是一個由醫療專業人士組成的全國性倡導組織，他們表示反對醫院推行的性別認同相關醫療服務，如變性手術。該組織的目標是向公眾、政策制定者和研究人員提供有關未成年人變性護理的透明資訊。報告指出，從2019年至2023年，共有13,994名未成年人接受了「性別肯定」護理，包括青春期阻滯劑和荷爾蒙替代療法。

值得注意的是，其中有5,747名未成年人接受了變性手術。根據資料庫的州別分析，加州是進行這類手術最多的州，共有1,359例；其次是俄勒岡州的357例，華盛頓州則有330例。

這些數據來自全國的保險理賠紀錄，總費用達到1.19億美元。不過，研究人員警告稱，這些數據可能被低估，因為其中並未包括自費或慈善資助的變性醫療支出。