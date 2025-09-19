俄勒岡裁員潮達到大蕭條程度

（本報綜述）俄勒岡州就業市場正面臨嚴峻挑戰。自去年初以來，雇主已通報超過11,000名員工被裁，平均今年每月裁員超過600人，高於2024年的每月約550人，速度之快與2008至2009年金融大蕭條時期相當。當年，州內失業率一度飆升至11%以上。

不過，當前整體經濟狀況仍不若大衰退般嚴重。俄勒岡州失業率過去一年持續上升，但仍維持在約5%的中等水平。這意味著大多數失業者仍能相對快速找到新工作，與2008年的漫長失業潮有所不同。

英特爾（Intel）作為全州最大雇主，成為此次裁員潮的主要來源。自2024年以來，該公司裁員佔全州總數的三分之一：2024年10月裁減1,300人，2025年夏天再度裁掉2,400人，以應對銷售下滑和技術失敗。

其他大規模裁員企業包括：

富國銀行（Wells Fargo）：872人

耐克（Nike）：740人

俄勒岡健康與科學大學（OHSU）：439人

Albertsons超市：256人

Fred Meyer超市：248人

依照美國1988年通過的《勞工調整與再訓練通知法》（WARN Act），大型企業在大規模裁員前必須提前60天通知員工，並向地方政府通報。不過，該法規有許多例外情況，執行也不一致，因此WARN公告無法完全反映實際裁員總數。

即便如此，目前的裁員潮仍遠低於疫情初期的高峰。2020年4月，俄勒岡單月就有超過5,300人失業。但自2023年以來裁員明顯加速，顯示經濟再次受到衝擊，製造業、建築業與餐飲旅宿業尤為疲弱。

全美勞動市場也顯露降溫跡象，上月全國失業率攀升至4.3%，就業成長停滯。俄勒岡州政府預計將於本週三公布8月最新就業數據，市場正關注是否會出現進一步惡化。