俄勒岡華人聯盟傾情打造 2022年華人文化節再現先鋒廣場





（本報記者王星報道）8月6日，由俄勒岡華人聯盟主辦的年度華人文化節，在波特蘭市中心先鋒廣場重磅開啓。歌舞、戲曲、器樂、體操、武術和書畫、剪紙、手工、茶藝、遊戲及特色美食與衛生防疫、健康咨詢等，以多元素文化結合，構成綜合、立體展示平台，為盛夏的波特蘭呈現了一場文化盛宴。

年度華人文化節，為俄勒岡華人聯盟每年定期舉辦的大型文化活動。旨在以民族文化為載體，倡導多元文化和諧相處，為華人融入主流社會創造有利條件。今年文化節是繼去年後疫情重啓的第二輪。社區各文藝團體和個人紛紛報名加入，從舞台表演到台下展示，從美食攤點到窗口服務，從義工招募到後勤保障，在短時間內迅速匯集和形成，搭就了文化節琳琅滿目的多元素架構。

於當天上午11時啓動的文化節，在八面大鼓擂動下拉開序幕。台上，來自俄勒岡各地的文藝團體和個人分組登台，表演了歌舞、戲曲、器樂、體操、武術等50多個文藝節目，精彩紛呈；台下，環繞廣場設立的書畫、茶藝、剪紙、手工、遊戲等展位，展示了中華傳統文化兼及西方文化等各種形式；美食攤點和健康咨詢、疫苗接種等分門別類，一應俱全。在歷時7小時的活動中，儘管天氣炎熱，但演出和展示到位，節目緊湊而有序；觀眾熱情如火，氣氛熱烈而歡快。

在環繞的展示台中，公共健康衛生窗口的咨詢、宣傳和服務別開生面。今年，不僅在以往的基礎上，新設現場兒童疫苗接種，同時還增加了由社區華人醫生專對華人癌症風險的咨詢與預防，以及OHSU提供的通過唾液和血液檢測相關基因，獲得各種癌症風險的預判。

為保證本次文化節順利進行，市府和廣場辦公室、波特蘭警局等機構鑒於氣溫和安保等問題，做出相應措施。在活動現場設立了三個噴水裝置，以供眾人防暑降溫；同時，波特蘭警局副局長和社區聯絡官在活動期間、親臨現場巡視，與聘用的武裝保安人員，共擔活動安保。

社會各界對本次文化節倍加重視和肯定。俄勒岡醫學院附屬醫院OHSU、波特蘭電力PGE、先鋒法院廣場PCS、俄勒岡健康機構HEALTH、麥魯瑪縣、美國救援COPO、波特蘭運輸局PBOT等機構都對活動給予了支持和贊助。活動還吸引了不少各族裔的朋友前來觀賞、遊覽和捧場，有的甚至加入到義工行列，為文化節盡一份力。