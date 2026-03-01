俄勒岡華人籃球聯盟馬年新春嘉年華圓滿落幕

以籃球為紐帶 以文化為橋樑

楊瀚森視頻送祝福 父親親臨為決賽開球

(本報記者俄廣才攝影報導)農曆馬年新春之際，由俄勒岡華人籃球聯盟(OCHA)主辦的馬年新春嘉年華，於2月22日在波特蘭開拓者隊主場摩達中心盛大舉行。這場融合籃球激情與中華文化的大型盛會，吸引了來自北美各地的華人籃球愛好者、社區領袖及政商界嘉賓齊聚一堂，在歡聲笑語中共同慶祝新春佳節。

本屆嘉年華以籃球為橋、以文化為魂，凝聚各界力量，生動展現了華人社區的蓬勃生機與深厚凝聚力。現場氣氛熱烈，高潮疊起，不僅有高水準的籃球對決，更有多元精彩的文化演出，為與會者帶來一場視覺與心靈的雙重盛宴。

俄勒岡州務卿托比亞斯·里德(Tobias Read)、俄勒岡中國友好省州委員會主任藍進、俄勒岡中國理事會聯合主席應書琪、州商務廳代表達倫·斯賓塞(Darren Spencer)，以及華裔大學橄欖球新星蒂格·尚克(Tiger Shank)等嘉賓親臨現場，向華人社區致以新春祝福。

嘉賓們在致詞中一致表示，OCHA不僅搭建了文化交融的全新平臺，更以實際行動證明體育能夠凝聚人心、賦予社區共同的方向。這場籃球嘉年華不只是一場比賽，更是一場跨越文化、連結多元群體的盛會。

活動將農曆新年的喜慶氛圍與波特蘭開拓者隊對陣丹佛金塊隊的精彩賽事完美銜接，充分展現了OCHA在華人社區與俄勒岡主流體育界之間所發揮的獨特橋樑作用，亦體現了其卓越的組織力與遠見卓識。

當日最令人振奮的環節，莫過於波特蘭開拓者隊中國球員楊瀚森透過視頻向社區送上新春祝福。楊瀚森真誠表示：「感謝OCHA在美國西北地區為華人社區搭建籃球與文化交流的平台，把大家凝聚在一起，也感謝一直支持我和開拓者隊的球迷朋友們。新的一年，祝大家馬年大吉，闔家幸福，身體健康，事業順利，也希望更多人堅持熱愛、勇敢追夢。」這番發自肺腑的祝福，為現場注入了滿滿的溫暖與力量。

更令人感動的是，楊瀚森的父親親臨現場為冠軍決賽開球，並與當地華人朋友及各界人士互動交流，共同見證這份別具意義的時刻。他在受訪時表示：「在開拓者隊這樣的新環境中，瀚森各方面都取得了顯著進步，衷心感謝俄勒岡華人社區對他的關愛與大力支持。」

競技環節同樣扣人心弦，來自溫哥華、西雅圖及本地共四支球隊展開激烈對決，經過層層角逐，波特蘭TeamStuart隊最終脫穎而出，榮膺本年度冠軍。

文化演出同樣精彩紛呈。中美時尚週、YZ舞蹈工作室、Winnie舞蹈隊、璐璐古箏以及波特蘭木蘭大鼓隊接連登場，氣勢磅礴的鼓聲與柔美流暢的舞姿交織輝映，不斷將新春喜慶氛圍推向高點。豐富多彩的節目與真摯熱烈的社區互動，充分展現了華人與亞裔群體的創造力、凝聚力與文化底蘊。

體育點燃熱情，文化凝聚人心。俄勒岡華人籃球聯盟馬年新春嘉年華的成功舉辦，不僅為華人青年提供了一個綻放自我的舞台，也為促進中美文化交流、深化社區連結注入全新動力。展望未來，OCHA將繼續秉持「以籃球為橋、以文化為魂」的初心，搭建更多跨越國界、連結心靈的橋樑，讓中華文化在海外閃耀更加璀璨的光芒。期待明年再相聚，共創更多精彩瞬間！