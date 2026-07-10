俄勒岡芯片產業長期停滯 恐失全球地位 

（本報綜述）俄勒岡曾以「矽森林」聞名，是全美重要半導體產業基地之一。但州政府最新委託報告警告，俄勒岡芯片產業正在走下坡，若不調整策略，未來可能在全球半導體版圖中變得「無足輕重」。

這份由俄勒岡商業局委託撰寫的報告指出，俄勒岡半導體產業面臨多重問題，包括過度依賴英特爾（Intel）、本地科技人才不足、監管程序不確定、營運成本上升，以及可用工業土地減少。報告認為，這些因素可能讓俄勒岡陷入長期停滯。

俄勒岡目前仍擁有全美最大的半導體企業聚集區之一，但本地就業人數已降至30年低點。過去兩年，俄勒岡多家主要芯片公司裁員，其中英特爾作為州內最大企業雇主，在2024年和2025年共裁減超過6000個俄勒岡職位。

報告指出，俄勒岡芯片業過去太依賴英特爾等大型老牌企業。一旦這些公司縮減人力、暫停擴張或把投資轉向其他州，整個本地產業鏈就會受到明顯衝擊。相比之下，其他州正以更積極的經濟發展政策吸引芯片投資，也更重視培養學生進入科技產業。

人工智能熱潮原本可能帶動芯片產業，但俄勒岡企業錯過了第一波人工智能(AI)投資，因為本地廠商沒有掌握AI所需的高階芯片。雖然AI如今推高了幾乎所有類型芯片的需求，也讓芯片公司股價大漲，但這些市場財富尚未轉化成俄勒岡本地工作機會。

另一個壓力來自數據中心。報告指出，希爾斯伯勒（Hillsboro）是俄勒岡「矽森林」核心地帶，但近年大量數據中心消耗工業用地，已占用近500英畝土地，讓新的芯片製造商和供應商更難找到合適空間。同時，數據中心用電需求暴增，也推高電力供應壓力和未來電費風險。

報告建議，俄勒岡應該改善政策穩定性，讓企業更清楚知道審批和監管時間表；州政府也應更主動聯繫企業，定期檢討與半導體相關的政策。同時，俄勒岡需要培養更多本地人才，扶持新的小型半導體企業，降低對英特爾的單一依賴。

分析指出，俄勒岡芯片產業的困境不只是企業問題，也關係到土地、電力、教育和產業政策。如果俄勒岡希望保住「矽森林」地位，不能只靠補貼大公司，而要思考如何讓新企業願意來、本地人才留得住、工業土地真正用在高薪製造業上。