俄勒岡第五屆「漢語橋」預選賽圓滿落幕

四十八名參賽選手同台競技 中文演講才藝表演亮點紛呈

（本報記者俄廣才攝影報導）俄勒岡2026「漢語橋」預選賽，於5月3日在謝伍德市（Sherwood）藝術中心熱烈舉行。來自11所學校從學前班到大學生不同年齡段的48名選手，同台展示中文功底與中華才藝，為現場評委和觀眾奉上了一場內容豐富的跨文化盛會。

本次比賽由俄勒岡中國理事會與波特蘭國際學院共同主辦，是俄勒岡州第五屆「漢語橋」預選賽。參賽選手分別來自希望中文特許學校、帕利賽德雙語小學、國林幼兒園、聖瑪麗中學、路易斯克拉克學院等教育機構。評審委員會由呂麗娜博士，劉美如博士，俄勒岡中文教師學會會長、希望中文特許學校校長吳依桐，及高屹峰老師組成。

俄勒岡中國理事會副主席在開幕式的致辭中，代表理事會榮譽主席藍進、執行主席應書琪向所有參與者表示熱烈歡迎。他特別感謝選手與家庭在中文學習和跨文化交流中付出的努力，並指出：「五年來，『漢語橋』已發展成為俄勒岡州青少年學習中文、了解中華文化的重要平台。不僅提升了學生的語言能力，更在促進跨文化理解、加強社區聯繫方面發揮了積極作用，成為本地中美民間交流的標誌性項目。」

駐舊金山總領館教育參贊向明燦通過視頻致辭，祝賀第五屆俄勒岡漢語橋預選賽成功舉辦，並預祝選手們取得優異成績。俄勒岡中文教師學會會長吳依桐、帕利賽德雙語小學校長Noah Hurd等先後發言，期待選手們展現高水平的中文能力和富有創意的才藝表演。

榮獲2023年俄勒岡漢語橋預選賽及美國區域大賽第一名、以及世界漢語橋比賽大學生組第三名的方龍，通過視頻講述了他學習中文、點亮多彩人生的親身經歷。鼓勵學生們以中文為橋，努力實現美好的夢想。

接下來的賽程裡，選手們的表現令人驚喜。演講環節中，孩子們用標準流利的漢語講述家庭、夢想與文化理解，內容豐富、情感真摯；才藝環節更是亮點紛呈：唱歌、舞蹈、鋼琴、揚琴、空竹、跆拳道、中國功夫等精彩展示，贏得評委與觀眾的陣陣掌聲。

經過近五個小時的激烈角逐，各組別獎項塵埃落定：

學前班/幼兒園組：第一名婁邁（Miles Lobel），第二名那傑莎（Savanna Nomani），第三名柯蔚婷（Reese Coffee）與Lulu Keller並列。

小學一至二年級組：第一名安娜悅（Palamarenko, Diana），第二名姚亦菲（Evie Lewis），第三名博思（Brooks Schoenfeld）。

小學三至五年級組：第一名溫可迪（Kennedy Walton），第二名柴麗波（Paphada Chaipaisan），第三名Vera Knight。

中學/初中組：第一名柴麗達（Palida Chaipaisan），第二名淑卉（Sophy Nahvi），第三名林正（Landon Spittles）。

高中組：第一名逍遙（Tori Howard），第二名Bella White，第三名熊逐飛（Warren Drake）。

大學組：路易斯克拉克學院的羅德（Bryce Lloyd）獲得第一名。

評審委員呂麗娜博士、劉美如博士、吳依桐會長等為獲獎學生及指導教師頒發證書和獎品，並一同合影留念。

大學組冠軍羅德在接受採訪時感慨道：「中文在我的人生方向中非常重要，我期待能到中國的大學繼續讀書。希望同學們珍惜學習機會，尊重並感謝你們的老師，他們不僅傳授課本知識，更能帶你走進真正的普通話環境，這遠比課本本身寶貴。」

俄勒岡中文教師學會會長、希望特許中文學校校長吳依桐在採訪中表示，作為評委她見證了初次比賽約二十位選手參加，發展到如今涵蓋學前至大學、近五十位參賽者同台競技的發展過程，倍感欣喜。吳依桐說：「語言不僅是工具，更是連接文化的橋梁。中文學習的意義在於促進理解與包容。感謝主辦方搭建平台，讓學生們展示才華、提升自信，也感謝所有老師與家長的支持。祝願『漢語橋』比賽持續發展，幫助更多孩子走向更廣闊的世界。」

筆者認為，此次預選賽不僅是一場語言與才藝的競技，更是一幅中美民間文化交流的生動縮影。多年以來，一批又一批選手通過「漢語橋」走出俄勒岡、走向全美、走向中國、走向世界。從腰鼓表演中濃濃的中國風情，到選手們演講中的自信真摯的笑容，中文教學正在俄勒岡的土地上廣泛傳播，並將持續結出更加豐碩的果實。