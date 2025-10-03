俄勒岡秋色正濃 這些地方最適合看落葉

（本報綜述）十月是俄勒岡一年中最迷人的時節之一，滿山遍野的樹木逐漸換上紅、黃、橙交織的色彩。根據最新的秋色預測地圖，未來兩週正是出門賞楓的好時機，無論是長途旅行還是城市近郊散步，都能收穫滿眼秋意。

9月29日－10月5日最佳观赏地區

德舒特縣（Deschutes）、傑佛森縣（Jefferson）和尤寧縣（Union）已進入最佳觀賞期。南部的雷克縣（Lake）、克拉馬斯縣（Klamath）、克魯克縣（Crook）、哈尼縣（Harney）、格蘭特縣（Grant）和惠勒縣（Wheeler）也將接近高峰。

波特蘭居民不用走遠

想在家門口就賞秋景，市區內的克里斯托泉杜鵑花園（Crystal Springs Rhododendron Garden）、日本庭園（Portland Japanese Garden）、華盛頓公園（Washington Park），都是每年必去的熱門賞楓地點。沿著胡德河谷（Hood River Valley）自駕，更能欣賞一路金黃的果樹和葡萄園。

10月6日－12日全州繽紛

進入十月中旬，俄勒岡大部分地區將迎來秋色高峰。除了東南部稍晚的庫斯縣（Coos）外，幾乎整個州都將被秋色渲染。無論是麥魯瑪縣（Multnomah）的哥倫比亞河峽谷（Columbia River Gorge）、連恩縣（Lane）的麥肯齊河谷（McKenzie River Valley），還是道格拉斯縣（Douglas）的溫徹斯特灣（Winchester Bay），都將成為賞楓好去處。

專家提醒，十月初至中旬是俄勒岡秋色最精彩的窗口期，建議民眾安排短途郊遊或公園散步，把握最佳時光。