俄勒岡狩獵、釣魚證12月起調漲　

（本報綜述）從今年12月1日起，俄勒岡居民購買2026年狩獵、釣魚與貝類採集等戶外活動執照時，將面臨全面漲價。州議會今年通過的法案調整超過75項休閒與商業類費用，並將在未來四年間分階段上調。

2026年，居民年度狩獵執照將由34.50美元漲至39美元，並在2028年調整至42美元，2030年達到45美元，四年合計漲幅約30%。年度釣魚執照明年將從44美元提高到50美元，2030年最終將達56美元，累計上漲27%。至於捕蟹或挖蛤專用的貝類採集執照，2026年將從10美元上調到13美元，並在2030年增至15美元，四年漲幅達50%。

這些調整適用於俄勒岡居民，外州人士的相關費用也會同步上漲，大約是居民價格的三至五倍。州府上一次調漲執照費用是在六年前。

俄勒岡野生動物與漁業部（ODFW）表示，漲價將用於維持各項關鍵工作，包括保護魚類族群的孵化場運作、打擊盜獵的州警巡查，以及監測與修復野生動物棲地。該部門指出，過去兩年孵化場魚飼料的成本就上漲了近20%，部門的運作面臨明顯壓力。

為避免引發過大反彈，ODFW依據民意回饋，選擇分四年逐步調漲，同時維持兒童相關費用不變，以鼓勵年輕世代參與戶外活動。12歲以下兒童仍可免執照狩獵與釣魚；12至17歲青少年執照費用依然維持每年10美元。

俄勒岡每年約有1.2百萬次的釣魚與貝類採集行程，而2024年約有33萬人參與狩獵活動，其中15萬人擁有鹿狩獵標籤，12萬人持有麋鹿狩獵標籤。州府也將於2026年推出新的“海洋附加費”，針對在海岸線與近海捕撈非鮭魚海水魚種者，每年需額外支付9美元或每日4美元。

民眾可從12月1日起購買2026年度的各類執照與標籤，所有年度執照均為當年12月31日到期，並非採滾動制度。