俄勒岡涉黃按摩店5年新增數十家 

(本報綜述)近年來，俄勒岡州非法按摩店的數量急劇增加，引發了對人口販運和性交易的廣泛擔憂。根據非營利組織「網路」（The Network）的數據顯示，從2019年到2024年，波特蘭市的涉黃按摩店數量從36家激增至至少114家，幾乎增加了三倍。這些按摩店被懷疑利用從中國非法販運來的女性從事性服務。這些按摩店猖獗之至，甚至在網站上刊登廣告，並供買家點評。

這些非法按摩店通常隱藏於商業區或住宅區中，與週邊社區的日常生活格格不入。以位於波特蘭東北58大道的「Carnation Spa」為例，這家店表面看似正常，卻被指控涉及性交易。雖然沒有像脫衣舞俱樂部那樣明顯的吵鬧和混亂，非法按摩店通常依靠語言和文化上的隔離，讓被販運的女性難以逃脫或尋求幫助。

根據專家介紹，許多在這些場所工作的女性並非自願，而是被迫提供性服務。非營利組織「網路」的首席策略長克里斯·穆勒-塔巴內拉指出，女性每天可能需要接待8至20名顧客，並遭受不同形式的暴力，包括性侵、搶劫等。

儘管部分城市已採取行動打擊涉黃按摩店，波特蘭市的執法進展卻相對遲緩。近年來，Lake Oswego和Newberg等地區進行了多次成功的逮捕行動，打擊了涉嫌性交易的按摩店。然而，波特蘭警方尚未展開類似的突擊行動，也未對非法按摩店的商業許可進行必要的整改。

負責俄勒岡州按摩治療師委員會的傑夫範拉南表示，該委員會每週都會收到關於波特蘭非法按摩店的投訴，大多數這些店都是無證經營。然而，由於該機構缺乏執法權力，他們只能將調查結果提交給波特蘭警察局，也很少得到警局的回應。

範拉南也指出，俄勒岡州對性工作者一向採取較為寬容的態度，波特蘭市內脫衣舞俱樂部遍布，但非法按摩店內的強迫勞動和性交易行為使得這些寬容的價值觀遭到質疑。

州眾議員範樂指出，這些非法按摩店不僅是性交易的溫床，還嚴重剝削女性勞動力。波特蘭社區居民也對這些非法按摩店感到不安。住在非法水療中心附近的居民表示，她曾多次向政府投訴，擔憂這些場所在住宅區旁從事非法活動，按摩店的工作人員大多不說英語，可能是人口販運的受害者。

非法按摩店的猖獗也對合法的按摩行業造成了衝擊。俄勒岡州按摩治療師委員會的報告顯示，約80%的受調查按摩店中，工作人員不僅提供性服務，也居住在店內。即便如此，執法單位在處理此類案件時，往往因為缺乏確鑿證據而束手無策。

州眾議員範樂的選區包括東北82街，這裡有許多按摩店。她表示，「因為沒有人應得這種虐待和剝削的生活，這些本質上剝削和非法的生意不應該在我們州存在。」