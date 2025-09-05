俄勒岡消防員救火時遭邊境警察逮捕

（本報綜述）近日，正在華盛頓州奧林匹克國家森林撲救山火的兩名消防人員，竟被邊境巡邏隊逮捕，其中一人還是來自俄勒岡州的華人背景居民。律師指出，這名男子自小隨家人來美，已在美國生活19年，並因協助聯邦辦案獲得「U簽證」資格，正在合法申請居留。他的逮捕「完全違反國土安全部的相關政策」，要求當局立即放人。

被捕的這名消防員，從4歲起就在美國長大。2017年，他因幫助檢察官調查一宗涉及其家人的重大案件，獲得「U簽證」認證，並於2018年正式向移民局遞交申請。按規定，只要案件審批通過，他就能獲得合法身份。

然而，本週他卻在華盛頓州「熊谷山火」救火時，突然遭到邊境巡邏隊帶走。律師強調，國土安全部早有明文規定：在緊急救援地點不得執行移民逮捕行動，且對已申請受害人簽證（如U簽證）的人不得拘捕。此次行動不僅違規，還是「事後找藉口」。

國土安全部官員則辯稱，被捕的兩人並非真正的「前線消防員」，而是在後方幫忙鋸木，並未影響撲火行動。但外界質疑，此舉已讓消防隊伍人心惶惶。

俄勒岡州聯邦參議員魏登嚴厲批評特朗普政府「寧願派人去抓消防員，也不專心救火」。他強調：「消防員冒著生命危險守護社區，卻還要擔心被蒙面人侵犯合法權利，這是不可接受的。」事實上，就在上週，一名俄勒岡消防員在蒙大拿州救火時殉職，更突顯消防工作的危險與重要。

截至9月1日，熊谷山火已燒毀約36平方公里，火勢仍威脅周邊居民區，已有部分居民被迫撤離。

目前，律師已將案件提交國會議員關注，並向國土安全部提出強烈抗議，要求立即釋放這名俄勒岡消防員。