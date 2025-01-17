俄勒岡派遣多支消防隊支援加州野火救援

(本報綜述)為協助應對洛杉磯地區的毀滅性野火，俄勒岡州火警辦公室宣布再派遣6支消防隊伍 前往加州，加入當地的救援行動。這些隊伍已抵達災區，與此前派出的300名消防員共同投入火災救援工作。

此次增派的隊伍由來自俄勒岡州各地的 70名消防員和30輛消防水車 組成。他們的主要任務是支持洛杉磯地區的滅火行動。此前，俄勒岡州已經於1月8日派遣15支打擊隊，包括300名消防員和75輛消防車，前往南加州協助撲救野火。隊伍於1月9日抵達洛杉磯地區，通過加州消防部門的機械安全檢查後進入火場指揮中心，並於1月10日正式開始24小時輪班工作。

不過，最近在社交媒體上流傳有關俄勒岡州消防設備被加州邊境排放測試延誤的謠言。針對此事，加州消防部門和俄勒岡州火警辦公室共同澄清：「沒有任何俄勒岡州的消防車輛因排放測試被攔下或延誤。」加州方面發言人強調，所有進入加州的設備均未進行排放測試，所有俄勒岡州派遣的設備均順利通過了例行安全檢查。

消防隊伍於1月8日週三上午從俄勒岡州多地出發，當晚抵達加州薩克拉門托，進行短暫休整。1月9日早晨，所有車輛通過CAL Fire的機械安全檢查後，順利前往南加州，並於1月10日正式開始24小時輪班工作。

俄勒岡州火警辦公室表示：「我們的設備遵循最高的安全標準，確保消防員的安全。消防員的安全是我們的首要任務。」