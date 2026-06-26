俄勒岡機器人公司將上市 估值25億美元

（本報綜述）俄勒岡又有一家本地科技公司走到全國舞台。總部位於塞勒姆（Salem）的Agility Robotics計劃上市，這筆交易對公司的估值達25億美元。對大波特蘭和俄勒岡居民來說，這不只是商業新聞，也是一件值得本地人關注和驕傲的事情。

Agility Robotics成立於2015年，最早從俄勒岡州立大學的研究項目發展而來。公司最知名的產品，是一款名叫Digit的人形機器人。它可以像人一樣行走，也能搬運物品，主要用於倉庫、工廠和物流中心，幫人類完成重複、辛苦、容易造成身體負擔的工作。

根據公司資料，Digit最多可搬運35磅重物，充電前可工作約4小時。公司希望未來這類機器人不只出現在工廠和倉庫，也可能用於送貨、零售甚至老人照護等場景。雖然這些應用還需要時間，但人形機器人走進日常生活，已不再只是科幻片裡的想像。

這次Agility Robotics計劃透過與上市投資基金合併的方式上市。公司預計可籌集超過6億美元資金，其中包括來自台灣鴻海（Foxconn）主導的2億美元投資。公司表示，這筆錢將用於完成客戶訂單、擴大商業部署，並提高新一代Digit機器人的產量。

目前，Agility Robotics在塞勒姆設有一座名為RoboFab的機器人工廠，宣稱年產能可達1萬台。公司客戶包括亞馬遜、豐田汽車和大型物流公司，並表示目前已有約3億美元訂單。

如果25億美元估值最終落實，Agility Robotics將成為俄勒岡第8大上市公司之一，規模接近Columbia運動鞋服公司和西北天然氣公司NW Natural這些本地知名企業。

對俄勒岡來說，這代表本地不只擁有運動品牌、能源公司和傳統產業，也正在人工智慧和機器人製造領域占有一席之地。從俄勒岡州立大學實驗室，到塞勒姆工廠，再到華爾街資本市場，Agility Robotics的成長故事，也讓本地人看到俄勒岡科技創新的另一面。