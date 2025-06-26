俄勒岡未來高中畢業生減少20%　或引發勞動力短缺

（本報綜述）剛過去的畢業季，俄勒岡州迎來創紀錄的42,752位高中畢業生，但專家警告，未來18年內，高中畢業人數將持續下滑，恐對州內勞動力市場帶來深遠衝擊。

根據「西部州際高等教育委員會」發布的報告《叩問大學之門》，俄勒岡高中畢業生人數預計至2041年將下降19%，僅剩約33,000人。造成這一趨勢的主因包括出生率下降、畢業率未提升，以及新冠疫情後小學入學人數減少。

俄勒岡州高等教育協調委員會執行長班·坎農指出，雖然目前已有53%的高中畢業生選擇升學或就讀技職學校，但這比例仍遠低於州政府希望達到的60%至70%。他表示：「我們希望更多學生能選擇證書課程、大學學位、技術職業學校等後中學進修途徑。」

坎農強調，隨著畢業生人數減少，州內將更難填補需要高度教育與技能的職位，對醫療、科技與專業技術等領域尤為不利。他呼籲應加強對高中生的升學與職涯輔導，並改善教育資源的可及性與負擔能力。

這份報告也指出，全美有多達38個州面臨類似困境，意味著這不僅是俄勒岡的問題，更是一個全國性趨勢。對於依賴技術與專業人才的地區，如波特蘭及其周邊社區，這樣的人口轉變將可能影響未來的產業發展與經濟活力。

教育界人士建議，政府與學校應積極開展針對學生與家庭的職涯教育，幫助年輕人更早認識自身的發展方向，並提供更靈活、多元的升學與就業選項，以因應這波即將到來的人才斷層。