俄勒岡木材廠多年排污 認罪遭罰25萬

（本報綜述）在美國俄勒岡州小鎮謝里登（Sheridan），一家加拿大跨國公司旗下的木材處理廠多年來被指持續排放有毒化學物質，污染當地河流與居民飲用水源。近日，該公司承認違規，並同意支付最高25萬美元的罰款。

涉事的工廠名為Stella-Jones，主要從事木材防腐處理。工廠早在2001年就因使用一種名叫「五氯酚」的化學防腐劑，造成嚴重污染，被列入「超級基金污染場地」並展開大規模清理。五氯酚是一種高毒性物質，長期接觸可能損害肝臟，甚至引發癌症。

然而，環保部門發現，自2022年以來，該工廠仍多次向當地南亞姆希爾河（South Yamhill River） 排放超標污水。這條河流不僅是當地居民的飲用水來源，也是一條重要的魚類繁殖河道。居民反映，河裡的小龍蝦、鮭魚等數量明顯減少。

儘管地方政府和美國環保署（EPA）早已接獲投訴，但長達數年並未對工廠採取強硬措施。直到去年夏天，檢察官正式起訴，才迫使公司承認10項違法污染指控，並同意支付25萬美元罰金，用於改善排污設施和清理受污染的排水渠。

有居民批評，相關部門對此事「遮遮掩掩」，沒有及時告知污染情況，讓大家繼續在被污染的河水中釣魚、游泳，甚至飲用。他們認為政府應該公開透明，讓民眾有知情權。

環保團體也指出，這筆25萬美元的罰款，相比公司一年超過2億美元的利潤，根本不痛不癢，難以真正震懾企業。當地印第安部落「大朗德聯合部落」（Grand Ronde）則呼籲環保署立即採取更嚴厲的行動，徹底終止工廠長期違規的行為。

目前，環保署正在進一步調查污染範圍，包括是否影響到附近的幼兒園和居民住家。最終的清理和修復計劃可能需要數年時間。

對於居民來說，他們最擔心的問題很簡單：喝的水、呼吸的空氣，還安不安全？