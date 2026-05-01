俄勒岡有「原地自衛法」嗎？

（本報綜述）不少民眾常聽到「Stand Your Ground（原地自衛法）」這個說法，也會疑問：在俄勒岡遇到危險時，是否可以直接使用武力自保？其實，俄勒岡並沒有明文的「原地自衛法」，但現行法律與判例，在實際效果上與其相當接近。

根據俄勒岡州相關法規（ORS161.209至161.219）以及州最高法院在「State v. Sandoval」案件中的裁定，個人在面對迫在眉睫的非法威脅時，若其判斷屬於合理範圍，通常不需要先撤離即可使用武力進行自衛，即使是在公共場所也是如此。

不過，法律同時對「自衛」設有明確限制。首先，使用武力的前提，是當事人必須合理相信自己正面臨即將發生的危險。若涉及致命武力，則僅限於防止死亡、嚴重人身傷害，或強姦、搶劫等重大犯罪情況。

此外，武力的使用需符合「比例原則」。也就是說，回應的手段必須與威脅程度相當。法律人士指出，若威脅程度有限，但使用過度武力，將難以被認定為正當防衛。

在住宅範圍內，俄勒岡採用「城堡原則」（Castle Doctrine）。根據相關規定，當有人非法闖入居住空間（包括房屋、房車或臨時住宿場所）時，使用致命武力通常會被推定為合理，且同樣不要求撤離。

然而，若當事人本身是衝突的挑起者，則原則上不得主張自衛，除非其已明確中止衝突並退出現場。此外，單純為保護財物，一般僅允許使用非致命武力。

法律專家表示，俄勒岡自衛制度的核心在於「合理性判斷」，而非單純依據地點或情境。最終是否構成正當防衛，仍需由法院依據具體事實與客觀標準進行認定。