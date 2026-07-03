俄勒岡最低工資上調 波特蘭底薪16.80美元

（本報綜述）從7月1日起，俄勒岡州最低工資再次上調。按照州法規定，俄勒岡最低工資每年都會根據通貨膨脹進行調整，以幫助低收入勞動者應對食品、住房、交通等生活成本上漲。今年調整後，波特蘭都會區最低工資將升至每小時16.80美元，繼續高於全美聯邦最低工資水平。

根據俄勒岡勞工與工業局的安排，俄勒岡最低工資分為三個區域標準。波特蘭都會區最低工資為每小時16.80美元；標準縣為每小時15.55美元；非城市及農村縣為每小時14.55美元。州府採用這種分區制度，主要是考慮到俄勒岡不同地區生活成本差異明顯，波特蘭都會區住房、通勤、餐飲等開銷通常更高，因此最低工資也相對更高。

目前，俄勒岡最低工資已經遠高於聯邦最低工資。美國聯邦最低工資自2009年以來一直停留在每小時7.25美元，至今已有多年未調整。相比之下，俄勒岡即使是最低的農村地區標準，也已經接近聯邦最低工資的兩倍。

近期，美國國會也出現一項新提案，希望把聯邦最低工資逐步提高到每小時25美元。根據相關法案，大型雇主需要在2031年前達到這一標準，小型雇主則可延至2038年。支持者認為，現行聯邦最低工資早已跟不上住房、醫療和基本生活成本上漲，25美元時薪才更接近現實生活需要。

但數據也顯示，每小時25美元並不是在所有地方都足夠。對於沒有孩子的單身成年人來說，25美元時薪在大多數州可以接近或達到自給自足水平，但在夏威夷、加州、馬薩諸塞、華盛頓、俄勒岡、紐約、新澤西、科羅拉多、馬里蘭和華盛頓特區等生活成本較高地區，仍可能不夠。

對於雙收入、沒有孩子的夫妻來說，如果兩人都拿每小時25美元，生活壓力相對小得多。但如果是一個有兩個孩子的四口之家，即使兩名成年人都工作，25美元時薪在多數州仍不夠寬裕。在托兒、房租、保險和食品價格較高的地區，家庭實際所需工資可能遠高於25美元。

工資上漲能在一定程度上緩解壓力，但如果房租、物價和保險費用漲得更快，許多家庭的實際購買力仍可能被削弱。