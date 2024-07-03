俄勒岡擴大免費健保OHP覆蓋範圍 您或許有資格申請

俄勒岡健康管理局（OHA）7月1日宣布，將擴大免費醫療保險的收入適用範圍，為更多的俄勒岡人提供免費醫療保險。據估計，新的俄勒岡健康計劃（OHP Bridge）這項新福利最終將使得超過10萬俄勒岡人有資格獲得免費醫療保險！

俄勒岡州健康管理局局長表示：「俄勒岡健康計畫（OHP Bridge）是全國首批向低收入成年人提供免費醫療保險的州之一。透過OHP Bridge，俄勒岡人可以在無需繳納醫保會員費用的情況下獲得醫療、牙科和行為健康護理。會員還將獲得額外的福利，如醫療預約的交通和其他健康相關服務。

目前，聯邦政府已於6月24日批准了俄勒岡州健康管理局推動俄勒岡健康計畫的實施。

新的俄勒岡健康計劃（OHP Bridge）申請資格如下：

1.年齡在19至64歲之間；

2.收入在聯邦貧窮線（FPL）的138%至200%之間；

3.擁有符合條件的公民身分或移民身分；

4.沒有獲得其他可負擔的健康保險。

聯邦貧窮線依家庭規模不同而有所區別，根據2024年3月的標準，家庭收入低於以下金額則符合收入條件：

單身人士，年收入不超過$30,120；

2口之家，年收入不超過$40,880；

3口之家，年收入不超過$51,640；

4口之家，年收入不超過$62,400；

5口之家，年收入不超過$73,160；

6口之家，年收入不超過$83,920。

從7月1日開始，俄勒岡州居民便可以透過造訪ONE.Oregon.gov申請免費醫療保險。居民可以個人訪問benefits.oregon.gov線上申請；也可以撥打客戶服務中心電話800-699-9075申請，選擇中文普通話或廣東話；也可以聯繫華人服務中心協助申請，電話粵語503-772-5889 普通話/國語503-772-5890。