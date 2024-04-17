俄勒岡推出總額千萬美元抗災補助金開放申請

(本報綜述)森林大火、高温、山崩、洪水、乾旱、流行病等自然災害每年造成數千人死亡，摧毀數十億美元的財產和居所。為此，俄勒岡州人口服務部（OREM）推出了一項總額1,000萬美元的抗災補助金，旨在幫助俄勒岡州眾多社區應對各種災害。

這項補助金名為「韧性中心与网络拨款计划」(Resilience Hubs and Networks Grant)。人口服務部主任艾德·弗利克表示：「透過這筆補助款，希望社區能夠在災害發生時做好準備、應對和恢復工作。透過這筆補助金，社區可以製定他們所需的抗逆力 計劃。

該補助金對象包括學校、市政府、縣政府、非營利組織和部落等組織。申請者可以申請各種項目來增強社區抗逆力，包括醫療用品、兒童看護、應急通信設備、發電機、培訓、水懈化、車輛等。

博斯進一步表示：「我們的目標是打破隔閡，讓社區更有效地溝通和共享資源。我們要求教會、非營利組織和社區團體共同合作申請補助金，以應對災害。」

申請該抗災補助金的程序相對簡單，申請書類似於一項調查，申請者需要填寫他們所需的資金用途及回答六道問題。申請截止日期為2024年4月30日。截至目前，已有超過65個申請人申請了補助。

當地居民、地方政府、公立學校、美國印第安部落或部落組織、宗教團體、社區組織、非營利組織等，無論是個人還是組織，只要其活动有助於公眾利益並增強社區的力量，都可以考慮申請這項撥款。

有關申請詳情，請參閱政府官網：https://www.oregon.gov/odhs/emergency-management/Pages/resilience-grants.aspx