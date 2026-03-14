俄勒岡房價漲勢持續  10座城市增幅最快

（本報綜述）房地產網站Zillow最新數據顯示，儘管疫情期間的房市熱潮已逐漸降溫，但在住房供應仍然緊張的情況下，俄勒岡州多個城市房價仍持續上升，其中部分小城市漲幅尤其明顯。

統計顯示，截至2026年1月，美國全國典型房價約為35萬8968美元，比一年前上升約0.2%。受房貸利率上升影響，一些地區房價增速放緩甚至出現下跌，但部分城市仍出現明顯上漲。

數據分析網站Stacker根據Zillow房價指數（Zillow Home Values Index）整理出俄勒岡州房價增長最快的城市排名，統計的是截至2026年1月過去12個月的房價增長金額。

排名第一的是俄勒岡州東部小城Cove。該市典型房價約為46萬4122美元，過去一年上漲3萬6367美元（約8.5%）；過去五年累計上漲約14萬2332美元（44.2%）。

排名第二的是Summerville，典型房價約為53萬8988美元，一年上漲3萬1033美元（6.1%）。

排名第三的是Detroit，典型房價約為42萬8376美元，一年上漲2萬7707美元（6.9%）。

其他房價增長較快的城市還包括：

Mulino：房價約68萬7258美元，一年上漲2萬6066美元

Fall Creek：房價約54萬0850美元，一年上漲2萬4219美元

Cannon Beach：房價約87萬1173美元，一年上漲2萬3931美元

Island City：房價約34萬4373美元，一年上漲2萬2605美元

Union：房價約28萬8278美元，一年上漲2萬2574美元

Elmira：房價約52萬1942美元，一年上漲2萬1025美元

Scio：房價約55萬9430美元，一年上漲2萬0741美元

在榜單中，也有部分靠近波特蘭都會區的城市上榜，例如Beavercreek、Colton與Mulino等地，顯示波特蘭周邊地區房市仍保持一定熱度。

分析指出，疫情期間帶動的住房需求仍在持續，而房源供應有限，使得許多可負擔房屋仍然出現競爭，進一步推高價格。不過隨著利率維持在高位，整體房價增速已較疫情高峰期明顯放緩。