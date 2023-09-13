俄勒岡或成首個將租金援助列為醫療福利的州

(本報綜述)俄勒岡衛生局與俄勒岡住房與社區服務機構合作，於近日發布了一項重要提案，計劃在新的醫療補助(Medicaid)福利中提供租金援助。這項計劃將使符合俄勒岡健康計劃(OHP)資格的人可以獲得租金援助。如果該提案獲得通過，俄勒岡將成為全美首個將六個月的臨時租金援助列為醫療必需福利的州。

如獲得聯邦政府批准，該提案將於2024年11月1日開始執行，並首先提供租金援助給那些面臨失去住房的OHP會員。此舉是為了避免那些在醫療和經濟上脆弱的人陷入無家可歸的境地。

根據州內住房專家的說法，由於廉價住房短缺，俄勒岡的住房流失速度超過了州和地方政府重新提供住房的速度，導致越來越多的人失去了住房。這一租金援助將幫助人們避免因健康問題導致無法支付住房費用，或者因需要心理健康或藥物濫用服務而失去穩定住房。這一預防性方法有望減緩無家可歸人口的增長速度。目前，大約有12.5萬名OHP會員符合聯邦“有無家可歸風險”的住房定義，並且可能有資格獲得長達六個月的租金援助或其他住房支持。

州官員還宣布，如果聯邦官員批准提案中的執行時間表，一些符合俄勒岡健康計劃資格的會員將從2024年1月1日開始獲得與氣候相關的支持。根據這一福利，符合OHP資格的會員可能有資格獲得空調，以在極端高溫緊急情況下降低健康風險，或者獲得空氣過濾器，以保護免受野火煙霧對呼吸系統的影響；而至於營養福利，例如醫療定制餐食，將從2025年1月1日開始提供。