俄勒岡州租客禁止驅逐令6月底到期 租客要在7月1日交租否則可能面臨驅趕

（本報綜述）在今早的每周例行新聞會中，州長特別提到本州的租客禁止驅逐令6月底到期，到7月1日，租客要按時付租，否則可能要面臨驅趕。

對此不少社區機構和州立法者均表示關注，不希望過了6月30日就見到不少仍是無力付租的州民失去家園。7月前的欠租，政府允許租客可2022年2月之前償還，但他們必須支付2021年7月的租金。

其實，有數億美元的資金是準備給予需要幫助支付租金的州民的，但州政府似乎趕不及將這些救命錢交到需要的人手中。

Multifamily Northwest 執行董事伊姆斯表示，俄勒岡州應優先考慮需要幫助支付7月房租的人，以防止全州出現大規模的驅逐浪潮。她說：既然有數億美放在一邊動也不動，但有人卻因此而被驅逐，這絕對是不合情理的情況。

需知道州政府和聯幫政府的撥款都是有期限的，州政府的房東賠償金將在6月30日前要用完；而聯邦政府預留給本州的緊急租金援助計劃的資金，必需在9月30日用了最少65%，否則撥款就要交還美國財政部，再交給其它有需要的州份。

媒體透露，截至上周五，仍未有需要幫忙的租房者通過這計劃收到援助金，而政府官員亦無法保證能在在7月1日或資金截止日期前發放。

俄勒岡州住房和社區服務部（OHCS）因應對疫情，提供了以下的援助信息：

－房東賠償基金(LCF)計劃

這是來自州政府的資金，需要在2021年6月30日前用完。 您可以到https://www.oregon.gov/ohcs/housing-assistance/Pages/landlord-compensation-fund.aspx網頁查閱。

－ 俄勒岡州緊急租金援助計劃(OERAP)是美國財政部的一項聯邦租金援助計劃。這筆聯邦資金共有2.04億元，網上申請已在5月19日已開放，申請人可要求援助過去12個月的欠租（從2020年4月開始）和最多3個月的預付租金以及到期的水電費等。有需要的人士可到訪www.OregonRentalAssistance.org了解詳情（有中文版）。該計劃必須在2022年9月30日之前全部用完，並在2021年9月30日之前用完65%的資源。

此外，週五州長佈朗宣布俄勒岡州的抵押止贖禁令將延長至9月，屆時未能支付房貸的，銀行有權收屋。