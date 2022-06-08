俄勒岡州福建工商會旗下F J Buffet 隆重開業

（本報訊）上周六（4日）為俄勒岡州福建工商會旗下F J Buffet 開業的大日子，為隆重其事，餐館的東主在當晚廣宴僑界和城中好友，數百到賀的賓客們，令全場座無虛席，場面非常熱鬧。

當日黃昏，到賀的嘉賓魚貫入場，穿上旗袍的波特蘭婦女會成員負責迎賓。賓客們送來的祝賀花牌、花籃放滿門口更伸延至餐堂內，除了為新店開張送上祝福外，更為餐堂內增添了無限的喜慶氣氛！

當晚到賀的嘉賓，包括有遠道而來的全美福建工商總會會長黃禎祥、俄勒岡州參議員Lew Frederick；來自僑界的包括：中國理事會主席藍進、俄勒岡華人聯合會主席靖東升、砵崙萃勝元老曹國財、溫紹廉和會長余建華、協勝公會評議長陳仕力、合勝堂主席候婷婷、秉公堂主席雷培新、海宴公所主席林和優、龍岡主席趙漢榮、中華會館主席李汝堯、余風采堂婦女部主任劉紅英、西北華人聯盟主席兆洪成、中國聯誼會主席劉心樑、婦女聯誼會主席陳曼麗、粵劇藝術中心主席甄會韶等等數百人，共襄盛舉。

大約6時多，大會司儀沈劼，王星宣佈F J Buffet 開幕慶典正式開始。全美福建工商總會會長黃禎祥、俄勒岡州參議員Lew Frederick、俄勒岡華人聯合會主席靖東升分別應邀致詞，祝賀F J Buffet 正開業。俄勒岡州參議員Lew Frederick在致詞時說到，看到滿堂都是賓客就知道這餐館是多麼的受歡迎。

負責當晚的娛慶節目是藍貝樂隊，並由侯婷婷等多位歌手分別輪流獻唱。一向喜愛唱歌的FJ Buffet東主林世勇先生更拿起結他，即場高歌一曲真的爱你，博得了全場雷動的掌聲。

F J Buffet是城中最具規模之一的中式自助餐館，座落在繁忙的Division 122街的商場內，餐堂非常寬敞，可容納200多人同時就餐。在這裡溫馨雅致的環境下，食客可盡情享用款式眾多的美食。

F J Buffet七天營業，營業時間：周日至周四－11am至9pm；周五至周六－11am至10pm。

自助餐收費：周一至周五午餐$13.99，長者$11.99；周一至周五晚餐$19.99，長者$17.99；周六、日、假期全日晚餐$21.99，長者$19.99。孩童3歲起按年齡另計。

F J Buffet 地址：11930 SE Division St.STE A, Portland，訂座電話：971-279-5776。