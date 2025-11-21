俄勒岡州無證移民多不多？都做什麼工作？

（本報綜述）最新移民政策研究所（Migration Policy Institute）報告顯示，美國整體無證移民人口自2019年以來增加約300萬人，但俄勒岡（Oregon）的情況相對穩定，且僅占全美無證移民總數的1.1%，遠低於加州、德州與佛州等州。

報告估算，俄勒岡州目前約有15萬5千名無證移民，其中約10萬1千人來自墨西哥，瓜地馬拉約1萬人、加拿大約4千人、菲律賓約3千人，其餘國家占比更少。

全美目前估計有約1,370萬無證移民，比前一年增加百萬人。然而，俄勒岡的無證人口規模在全美排名第23位，屬中段偏少。

在俄勒岡各縣中，麥魯瑪縣無證移民最多，約3萬3千人；華盛頓縣約3萬2千人；馬里恩（Marion）縣約3萬人；克拉克默斯（Clackamas）縣1萬1千人；連恩（Lane）縣約8千人。

值得注意的是，俄勒岡16歲以上的無證移民中，有約七成一（約10萬5千人）正受雇工作。最常見的就業領域包括住宿與餐飲服務、藝術娛樂休閒業、營建業，以及專業管理與行政支援等行業。

報告也指出，超過一半的俄勒岡無證移民已在美國生活20年以上，深植當地社區。無證移民的定義包括非法入境者、逾期滯留者，以及擁有待審庇護、暫時保護身份（TPS）、DACA或人道假釋者。

整體而言，俄勒岡的無證移民人口在2019到2023年間每年約成長6%，此前多年則幾乎保持停滯。專家表示，雖然全美無證人口增加，但俄勒岡在全國所占比例仍相對小，並呈現長期定居與高度就業的特性。