俄勒岡州海灘驚現罕見深海魚 重達100磅

（綜合報導）上周在俄勒岡海岸Seaside城鎮的北部的日落海灘（Sunset Beach），有一條色彩鮮豔的深海魚被沖上海岸，水族館官員稱，這種魚在當地十分罕見。這條魚名爲月魚（opah fish），也被稱爲月亮魚（moonfish），重達100磅，3.5英尺長，身體有金色和橘紅色的閃亮鱗片，點綴白色斑點，眼睛帶有一圈金邊。

水族專家表示，這條罕見的「月魚」是世上唯一已知的完全溫血魚，居住於深海，具有掠食性，腮裡有血管，可讓溫暖的血液輸送到全身。生物學家目前還在研究如何確知月魚的年齡。

人們對牠所知甚少，得要好好研究牠出現在此和死亡的原因。

據美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)稱，月亮魚通常生活在海洋深處，因此人們對這種物種知之甚少。它們通常在溫帶和熱帶水域活動。

NOAA漁業生物專家杜瓦表示，她沒想到俄勒岡州海外有這麼大隻的月魚，海洋生物擱淺很不尋常，月魚擱淺更是。加州海岸附近有些月魚，因此牠可能是從加州來的，「海洋溫度日漸升高，我們開始看到海洋生物向北移動」，需要研究才知道這隻月魚為何擱淺。

這隻月魚目前被冷凍在Seaside水族館讓民眾一睹為快，畢竟以後或再難遇到。

Seaside水族館總經理錢德勒接受媒體采訪時稱，鑒于這條魚被發現時保存完好，他認爲它被沖上海灘的時間還不到一個小時。他說：“不幸的是，它被沖上岸時已經沒有生命了，但我們在它被鳥吃掉之前找到了它。”

錢德勒說，這條月亮魚現在被儲存在一個大冰箱裏直至下學年開始。Seaside水族館計劃與當地組織——哥倫比亞河海洋博物館（Columbia River Maritime Museum）合作，屆時將有一組幸運的學生會在下學年對這條魚進行解剖，希望從解剖中可以更多地了解月亮魚這種物種。