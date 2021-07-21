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俄勒岡州海灘驚現罕見深海魚 重達100磅

（綜合報導）上周在俄勒岡海岸Seaside城鎮的北部的日落海灘（Sunset Beach），有一條色彩鮮豔的深海魚被沖上海岸水族館官員稱，這種魚在當地十分罕見。這條魚名爲月魚（opah fish），也被稱爲月亮魚（moonfish），重達100磅，3.5英尺長身體有金色和橘紅色的閃亮鱗片，點綴白色斑點，眼睛帶有一圈金邊。

水族專家表示，這條罕見的「月魚」是世上唯一已知的完全溫血魚，居住於深海，具有掠食性，腮裡有血管，可讓溫暖的血液輸送到全身。生物學家目前還在研究如何確知月魚的年齡。
人們對牠所知甚少，得要好好研究牠出現在此和死亡的原因。
　　據美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)稱，月亮魚通常生活在海洋深處，因此人們對這種物種知之甚少。它們通常在溫帶和熱帶水域活動。

NOAA漁業生物專家杜瓦表示，她沒想到勒岡州海外有這麼大隻的月魚，海洋生物擱淺很不尋常，月魚擱淺更是。加州海岸附近有些月魚，因此牠可能是從加州來的，「海洋溫度日漸升高，我們開始看到海洋生物向北移動」，需要研究才知道這隻月魚為何擱淺。

這隻月魚目前被冷凍在Seaside水族館讓民眾一睹為快，畢竟以後或再難遇到。

Seaside水族館總經理錢德勒接受媒體采訪時稱，鑒于這條魚被發現時保存完好，他認爲它被沖上海灘的時間還不到一個小時。他說：“不幸的是，它被沖上岸時已經沒有生命了，但我們在它被鳥吃掉之前找到了它。”

　　錢德勒說，這條月亮魚現在被儲存在一個大冰箱裏直至下學年開始Seaside水族館計劃與當地組織——哥倫比亞河海洋博物館（Columbia River Maritime Museum合作，屆時將有一組幸運的學生會在下學年對這條魚進行解剖希望從解剖中可以更多地了解月亮魚這種物種。