俄勒岡州海底發現“構造流體”洩漏地點 美國專家預警9級特大地震 

（綜合報導）2015年，一個潛水機器人發現美國俄勒岡州海岸外約80千米、海面下約1000米處，有一個海底巨洞不斷向上湧出液體。過去的報告認為，這些液體是“低鹽度、高溫、富含礦物質的泉水”，“泉水”的溫度比洞口周圍地區更高。

然而，華盛頓大學2023年發表的一項研究表明，這一海底巨洞噴出的熱液體並非普通液體，而是“構造流體”。該研究第一作者布倫丹·菲利普在華盛頓大學就讀研究生時確定了這一液體的性質。如今，他在白宮任職，是一名政策顧問。

華盛頓大學海洋學副教授和海底地質學專家埃文·所羅門解釋說，“構造流體”就像“潤滑劑”。板塊間的“潤滑劑”使得兩大板塊順利移動，如果沒有“潤滑劑”，“構造流體”不斷流失，海洋下的構造板塊和美國大陸下的構造板塊之間的壓力將變大，最終可能導致大地震。

所羅門在一份聲明中表示，這是人類首次發現“構造流體”洩漏地點，附近可能還有類似“構造流體”的滲漏點，只是未被發現。

值得注意的是，這一海底巨洞所在位置極為特殊，位於被稱為卡斯卡迪亞俯衝帶的斷層線上。因此，美國科學家擔心，可以“潤滑”板塊的“構造流體”不斷洩露後，板塊間摩擦將變大，可能在卡斯卡迪亞俯衝帶激活9級以上的超級大地震。

據報導，卡斯卡迪亞俯衝帶可能每200到530年就會發生一次大地震，該俯衝帶最後一次地震發生在318年前。1700年，卡斯卡迪亞俯衝帶一次大地震後，斷層滑動了20米。該地震威力之大，以至於其引發的一場海嘯襲擊了4800千米外的日本。如果卡斯卡迪亞俯衝帶未來出現9級以上的超級大地震，將給美國西北海岸城市乃至更大範圍內的城市帶來災難。