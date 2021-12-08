俄勒岡州海岸24小時內有近60次地震

（本報綜述）俄勒岡州海岸附近，由本周二起已發生了近60次小至中度的地震，其中兩次達5.8級。國家氣象局表示，不會出現海嘯，亦不會引發更大的地震。

今次連串的地震發生在距Newport海岸約200 至250 英里的地方，有十多次地震的震級為5.0 級或更高。

太平洋西北地震網絡（Pacifice Northwest Seismic Network）在推特上

，這個地區——布蘭科斷裂帶（Blanco Fault Zone）——是北美附近地震最活躍的地區之一，今次頻密的活動並不值得關注。

美國地質服務局(USGS) 地震地圖顯示了在24 小時內發生的所有2.5級及以上地震。在該時間範圍內，地圖顯示該地區發生了50 多次地震，其中有十多次發生5.0 級或更高級別的地震。

專家指出，俄勒岡州海岸附近的地震相對常見，今次連串地震提醒本州靠近移動的斷層。沿海的胡安德富卡（Juan de Fuca）板塊正在積聚壓力，已下沉到北美板塊下，並且已有300 多年沒有發生過大地震。

如果地震發生在卡斯卡迪亞斷層帶（Cascadia Subduction Zone），情況

會更嚴重。

科學家預測，在未來50 年，卡斯卡迪亞斷層帶發生7.1 級或更高級別地震的可能性為37%，這將可能引發一場大海嘯，並摧毀西北部的許多地區。

ShakeAlert是一種早期地震預警系統，於今年早些時候在俄勒岡州啟動。該系統由一個傳感器網絡組成，該網絡共享有關西海岸地震的震級、位置和預期震動的信息。

《科學美國人》2019年的一篇文章稱“布蘭科斷層帶地震很有趣，但並不可怕。”因為這是在水地下，對人類的危險要小得多。