俄勒岡州僑界隆重舉行欢迎宴會 中國駐舊金山總領事張建敏出席並作致辭

（本報記者王星報道）8月19日晚，俄勒岡州僑界在「魚樂軒」酒樓隆重舉行宴會，歡迎中國駐舊金山總領館張建敏總領事一行到來。張總領事在宴會上發表了重要致辭。

宴會大廳內，張燈結彩，舞台中央大屏幕上顯示著歡迎的主題詞，两旁旗桿上懸掛著中美兩國國旗，洋溢着庄重而又喜悅的氣氛。

當日出席的僑團包括有俄勒岡州中國統一促進會、俄勒岡州華人聯合會、波特蘭萃勝工商會、至孝篤親公所、海宴公所、龍岡公所、俄勒岡州中國理事會、溫哥華華人協會、波特蘭中國聯誼會、俄勒岡州福建工商會、俄勒岡州深圳商會、波特蘭婦女聯合會、波特蘭粵劇藝術中心、波特蘭優樂藝術團等、媒體和有關機構負責人及代表60餘人參加了宴会。宴會由俄勒岡州中國統一促進會會長靖東升主持。

張建敏總領事在講話中，首先對俄州僑胞在長期以來，積極發揮橋梁作用，為俄勒岡州與中國合作交流作出積極貢獻給予充分肯定，歷數了近年來在新冠疫情發生、中美關係遇阻等不利情況下，僑胞們始終不渝堅持祖國統一大業，捐助祖國防疫物資，舉衍新中國國慶升旗典禮，舉辦迎接北京冬奧主題文藝晚會，為總領館現場開展領事工作提供協助等方面所作的努力和付出。為此，張總领事代表中國駐舊金山總領館，向在座各位和俄州廣大僑胞表示由衷感謝和崇高敬意！

張總領事在致辭中，概述了國內自十八大以來特別是今年的國內形勢和即將召開的黨的二十大，張總領事強調，「儘管各種風險挑戰明顯增多，但中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。」

張總領事寄語僑胞，希望大家繼續積極發揮橋梁和紐帶作用，在融入當地社會實現個人更好發展的同時，努力增進中美之間相互理解、相互尊重，促進中美地方友好交流合作，為推動中美關係早日重回正軌注入正能量。希望各僑團繼續保持團結一心、共同發展的良好態勢；並重視對華裔青年一代的關心和培養，引導他們傳承中華優秀文化，關心支持祖國發展建設，更多參加僑社各類活動，發揮年輕一代知識豐富、能力全面優勢，為僑社發展注入新鮮血液和力量，確保僑社發展後繼有人。」

宴會上，波特蘭萃勝工商會元老溫紹廉代表僑界致歡迎辭，俄勒岡州華人聯合會會長朱介眉、波特蘭萃勝工商會會長余建華、華盛頓州華人聯合會主席黎觀城等人亦分別發表了致辭。

席間，波特蘭優樂藝術團著名美聲歌唱家阮秋玲、波特蘭粵劇藝術中心「台山歌神」甄會韶、俄勒岡州福建工商會「流行歌王」林世勇等人登台演唱，為尊貴的嘉賓獻上精彩的中國歌曲。

當晚，中國駐舊金山總領館翟德玉參贊、羅爽、楊雪峰、王昆領事和張景鋮、劉偉偉副領事也隨同出席了歡迎宴會。（本文照片由俄廣才提供）