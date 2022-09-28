俄勒岡州僑界舉行升旗儀式 隆重慶祝中華人民共和國成立73週年

（本報記者王星報道）俄勒岡州僑界慶祝中華人民共和國成立73週年升旗慶典儀式，9月25日下午在萃勝工商會會所隆重舉行。中國駐舊金山總領事館副總領事鄒永紅、領事王昆親臨到會同慶。鄒副總領事在儀式上發表了重要致辭。

俄勒岡州僑界各社團首座、代表和嘉賓130餘人參加了慶典儀式。俄勒岡州國慶籌委會執行主席靖東升主持了本次活動。

當日，萃勝會場上陽光明媚，彩旗招展，六位身著紅色旗袍的禮儀女仕環立在主席台兩旁，會場上洋溢著喜慶而隆重的氣氛。

午時，升旗典禮儀式開始。在國歌聲中，中美兩國國旗冉冉升起，全體嘉賓神情莊重，心潮澎湃，共同祈願中美兩國世代友好，和睦共處。

鄒永紅副總領事在儀式上發表的講話中表示，很高興來到美麗的波特蘭與大家重聚，共同慶祝中華人民共和國成立73週年。她說，中華人民共和國的成立，徹底改變了近代以後100多年中國積貧積弱、受人欺凌的悲慘命運，中華民族從此走上了實現偉大復興的壯闊道路。73年來，全國各族人民自力更生、發憤圖強，解放思想、銳意進取，創造了世所罕見的經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，開啓了全面建設社會主義現代化國家的新徵程，為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興，為世界謀大同，同各國人民一道，共同構建人類命運共同體。

鄒副總領事指出：作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，中美兩國如何相處關乎兩國和世界人民的福祉。我們希望美方同中方一道努力，落實兩國領導人達成的重要共識，推動中美關係早日重回正軌，共同造福兩國和世界人民。

最後，鄒副總領事飽含深情的說，「一直以來，俄勒岡州僑界團結一心、精誠合作，積極支持祖（籍）國發展和統一大業，推動中美地方交流合作，展現了良好的精神風貌。站在新的歷史起點上，希望大家繼續團結合作，匯聚力量；繼續發揮橋梁紐帶作用，築牢中美友好民間基礎；繼續關心支持中國發展建設，共享祖國繁榮強盛的榮光，一起推動中華民族偉大復興的航船乘風破浪、揚帆遠航。」

萃勝工商會會長余建華和副會長容鈞武分別在儀式上，向來賓致歡迎詞和答謝詞；波特蘭萃勝工商會元老溫紹廉、俄勒岡州華人聯合會主席朱介眉、俄勒岡州深圳商會副主席靖奇錚等先後代表僑界各社團作了致辭。優樂藝術團贈送了字畫禮品。

儀式結束後，與會嘉賓一道享用了由萃勝工商會提供的自助佳餚，並向祖籍國遙祝生日祝福。