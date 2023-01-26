俄勒岡州個人收入城鄉差距大

（本報綜述）根據俄勒岡州就業部門一份最新報告，居住在俄勒岡州最大城市附近州民收入，幾乎是居住在偏遠、人煙稀少地區的人的兩倍。

根據經濟學家亨德里克森對最新聯邦數據的分析，華盛頓縣居民在2021年的人均收入為71,500美元。這是俄勒岡州最高人均收入的縣，這數字遠高於全州人均62,000美元的個人收入水平。至於本州最低人均收入的是馬盧爾縣（Malheur）的38,900美元。

波特蘭地區的三個縣人均收入均超過7萬美元。人均收入低於50,000美元的八個縣大多位於俄勒岡州東部或南部。

收入差距這樣大的原因有很多。俄勒岡州最大和最賺錢的企業均位於大城市內，那裡的生活成本也是最高。在農村地區，一些與自然資源有關的企業正經歷衰退，他們正努力想辦法吸引新的企業和新的居民進駐該地區。另外，加上有許多收入較低的縣城都有人口老齡化的現象，城中年輕人均走到城市爭取更高的工資，留下了更多依靠社會保障和其他政府福利的退休人士。人均收入最低的三個縣，就完全符合以上的情況。

總體而言，俄勒岡州的個人收入在各州中排名第21位，2021年增長了8.2%，與華盛頓並列全國第10位。根據亨德里克森的說法，疫情增加了個人收入，這是因為來自政府的刺激經濟補助，以及隨著大流行病的緩解，民眾重返工作崗位帶來的振興。

國家經濟學家預計個人收入增長將在2023年大幅降溫至2.4%。部分原因是富裕的俄勒岡人去年通過在2020年和2021年股市大漲後套現投資來增加收入，部分原因是經濟學家預計今年將出現“溫和”衰退。