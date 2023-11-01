俄勒岡州中國理事會友好訪華團抵達北京

訪問商業部 農業部 文旅部及耐克辦事處

蘭蘇園與中國文旅部中外文化交流中心簽署備忘錄

（本報記者俄廣才攝影報導）應中國人民對外友好協會邀請，以俄勒岡州參議院教育委員會主席邁克爾德蒙布羅(Sen. Michael Dembrow)為團長的俄勒岡中國理事會友好訪華團一行12 人於上週抵達北京，於10月25日至10月27日期間先後訪問了中國商務部、中國文化與旅遊部、農業農村部等國家機關以及耐克公司駐北京辦事處等機構，所到之 處受到了熱情接待。

中國文化與旅遊部國際交流與合作局黨委書記王永健（右）與訪華團團長俄州參議員麥可 德蒙布羅親切會談

隨行訪華團成員有：州參議員德蒙布羅夫人凱瑟琳德蒙布羅（Catherine Dembrow），美國綺麗湖國家公園園長克雷格阿克曼（Craig Ackerman）；俄勒岡中國理事會執行主席 藍進、副主席應書琪、秘書長張善博、財務長羅賓羅傑斯（Robin Rogers）、董事俄廣才；蘭蘇園園長伊麗莎白奈（Elizabeth Nye）、蘭蘇園文化與社區關係副主席孫韻芝 （Venus Sun）；美國百通集團副總裁溫天倫，霍勒斯諮詢公司創辦人德文霍勒斯（Devon Horace）等。

訪問期間，代表團團長邁克爾 德蒙布羅轉達了俄州州長蒂娜 科特克（Tina Kotek)的問候以及對俄勒岡 中國友好關係的祝福。

中國商務部美洲大洋洲司長林峰在與訪華團一行會面時指出，中國進口的美國小麥約20%來自俄勒岡州。 除傳統農業貿易之外，雙方還可在新能源如風能、清潔能源汽車等永續發展方面促進更深入合作。

德蒙布羅參議員向商務部官員介紹了俄勒岡州在清潔氫能方面所取得的成就，並鼓勵雙方更多關注中小型投資、經貿項目，以俄州與中國省州民間友好關係來推動 實際合作。 林峰司長表示認同，將與俄勒岡州 中國理事會探索潛在的合作方向。

訪華團一行人抵達耐克公司北京總部時，受到耐克公司中國政府與公共關係副主席佘端誌一行人的熱情接待。 佘端志介紹了耐克在中國的業務概況，表示對於中國市場保持高度信心，強調中國市場及供應鏈的不可替代與不可複製性，表明將與俄勒岡中國理事會一道積極促進中美民間友好交流，鞏固原 有的市場活力與文化交融。

前排左起：俄勒岡中國理事會執行主席藍進，俄克拉荷馬州參議員邁克爾德蒙布羅夫婦，耐克公司中國政府事務副總裁佘端志，俄勒岡中國理事會副主席應書琪，綺麗湖國家公園園長 克雷格阿克曼。後排左起：中國友協陳悅、理事會財務長羅賓羅傑斯，霍勒斯顧問公司創辦人德文霍勒斯，理事會秘書長張善博，美國百通集團副總裁溫天倫，蘭蘇園文化與社區關係副主席孫韻芝、園長伊莉莎白奈等於造訪耐克公司北京辦事處時合影

10月26日，波特蘭蘭蘇園與中國文旅部中外文化交流中心簽署了合作諒解備忘錄。

後排左起：俄勒岡州參議員德蒙布羅,中國文化與旅遊部國際交流與合作局黨委書記王永健見證簽約儀式。 前排左起：伊莉莎白 奈，中外文化交流中心副主任萬鋌簽署合作備忘錄

波特蘭蘭蘇園園長伊莉莎白奈，中外文化交流中心副主任萬鋌分別代表各方簽署。 備忘錄顯示，雙方將在諸如傳統戲劇、歌舞雜技、民風民俗、傳統藝術等23個中國文化項目進行合作。

文旅部國際交流與合作局局長王永健，訪華團團長、州參議員邁克爾 德蒙布羅等見證了簽字儀式。

王永健對作為中美民間地方交流平台的蘭蘇園給予高度讚賞，他相信借助蘭蘇園這個平台，能更好地用美國的語言講好中國故事。 雙方的合作將凸現中華文明所具有的包容性、和平性、連續性、創新性和統一性。

這是自疫情結束以來，俄勒岡州與中國簽署的第一份人文交流備忘錄。

10月27日，中國農業農村部國際合作司司長隋鵬飛熱情接待了俄勒岡 中國理事會友好訪華團一行。 雙方圍繞氣候變遷與永續發展、進出口貿易，如小麥、大榛果、苜蓿草、黑皮諾紅酒等俄州特色農產品等方面進行了全面深入探討。

中國農業農村部國際合作司司長隋鵬飛（右五）、副司長彭廷軍（右五），會見俄國參議員德蒙布羅（左五），俄勒岡中國理事會主席主席藍進（左六） 等代表團一行

德蒙布羅團長表示，2022年俄勒岡對中國的農產品出口額達80億美元，俄國將在應對氣候變化等科研領域加大投資力度，以保障產品品質。

隋鵬飛司長指出，俄勒岡州面積為25萬平方公里，是山東和浙江省的總和。 俄勒岡人口為410萬，而山東與浙江人口達1.7億。 隋司長建議與俄勒岡州建立「氣候智慧農業」共享機制項目，共同承擔氣候治理的責任。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進表示，要繼續加強中國與俄勒岡州在農業、教育、旅遊等領域的交流，並作為重點方向進行推進，以打造中美省州農業合作的樣板，造福萬世。