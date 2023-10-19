俄勒岡將補發4300萬美元食物補助給十萬儿童

(本報綜述)俄勒岡州將為在2022年9月1日至2023年5月11日期間曾經領取過補充營養援助計劃（SNAP）福利的兒童，提供額外總值4300萬美元的疫情食物補助。

俄勒岡人口服務部門公告表示，這些額外的食物福利將為俄勒岡州的約9萬9千名年幼兒童提供約4300萬美元的額外食物援助。

福利申請者需要全部滿足以下條件：在2022年9月至2023年5月11日期間家庭中有一個或多個5歲及以下的兒童曾領取過SNAP福利。

在上面提到的時間段內，您家中的孩子領取了幾個月的SNAP，就可以領取幾個月的額外食物補貼。人口服務部門將為每個符合條件的兒童，按照每月67美元的標準追加額外福利，也就是為2022年9月至2023年4月每個月補發67美元，2023年5月補發30美元。例如，如果您家有一個孩子在以上時間段內每個月都領了SNAP，那麼您將再次獲得最多566美元的食物援助金。

符合資格且當前正在領取SNAP福利的家庭，將會在10月17日在您的EBT卡上收到這一額外食物援助金。符合資格但目前不再領取SNAP福利的家庭，將在未來幾周內的郵件中收到一張帶有食品福利的P-EBT卡。

這些額外的食品福利屬於P-EBT計劃的一部分，這是一個臨時的新冠疫情應對計劃，旨在為那些因新冠受到影響的兒童提供額外的食品支援。

如果您不確定自己的孩子是否有資格獲得這一援助，可以聯繫項目服務中心，電話(844) 673-7328。呼叫中心提供普通話和廣東話等多重語言服務，服務時間為每周一至周五上午8:00至下午5:00。