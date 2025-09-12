俄勒岡家長托育支出佔收入四分之一!

（本報綜述）在俄勒岡（Oregon），家長平均要將年收入的四分之一拿來支付托育費用。最新研究顯示，2023年俄勒岡家庭年收入中位數為50,010美元，而平均托育支出達到12,738美元，佔比高達25.47%，使俄勒岡成為全美第十昂貴的托育州。

其中，嬰兒托育最為昂貴，平均每年要花14,194美元，相當於28.38%的家庭收入。對於單親或收入較低的家庭而言，這樣的負擔尤為沉重。

相比之下，全美托育費用最驚人的州是麻薩諸塞州（Massachusetts），家庭需花費30.29%的收入；紐約州（New York）則以30.12%緊隨其後。與此同時，密西西比州（Mississippi）則是最便宜的州，僅需12.36%，比俄勒岡的比例低出一倍以上。

專家指出，美國衛生與公共服務部（HHS）建議家庭將收入的7%作為合理的托育支出標準，但對俄勒岡乃至全美許多州的家長來說，這幾乎是不可能實現的「奢望」。

有律師與倡導者呼籲，政策制定者應該著手讓托育服務更平價、更易取得，否則許多父母將被迫在職業與子女照護之間做出艱難抉擇。對於許多新移民與亞裔家庭來說，高昂的托育成本不僅限制了父母的工作選擇，也壓縮了生活質量，成為沉重的經濟壓力。