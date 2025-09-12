俄勒岡失業率攀升 全美排名第三

（本報綜述）美國最新勞動數據顯示，全國失業人數首次自2021年以來超過可用職缺，而俄勒岡（Oregon）的情況更顯嚴峻。根據勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的JOLTS報告，目前全美有724萬人正在找工作，但僅有718萬個職缺，顯示就業市場出現供不應求。

根據WalletHub最新數據，俄勒岡在每10萬名勞動人口中的失業申請數量，排名全美第三。僅在8月25日當週，俄勒岡的失業申請量就比前一週增加超過12%，比去年同期更高出30%以上。與其他州相比，俄勒岡在「失業申請增幅」上排名全美第六。

在具體排名中，康乃狄克州申請數量最多，加州位居第二，俄勒岡緊隨其後，之後是新澤西州與紐約州。而哥倫比亞特區的變化最為劇烈，與去年同期相比，失業申請年增幅超過105%。

俄勒岡州勞動力市場近來出現下滑跡象。官方數據顯示，該州8月失業率達到5%，這是疫情以來首次回到如此水平；僅7月就流失了約2700個工作崗位。8月24日至30日這一週，州內失業申請數量更突破3.9萬件，顯示勞動市場壓力日益加劇。

專家指出，高失業率不僅影響家庭收入與生活穩定，也會連帶衝擊地方稅收與消費力。對於剛落腳俄勒岡的移民家庭與低收入族群而言，這波失業潮尤其雪上加霜。