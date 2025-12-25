俄勒岡夫妻遭移迅速遣返 兩歲女儿被迫留在美國

（本報綜述）俄勒岡州一對年輕夫妻日前在清晨上班途中遭移民執法部門攔截拘捕，短短八天內即被遣返墨西哥，卻未能帶走他們年僅兩歲、擁有美國公民身分的女兒索菲亞（Sofía），引發外界對家庭分離問題的關注。

事件發生在12月8日清晨，26歲的米格爾·加西亞·帕薩蘭駕車從希爾斯伯勒（Hillsboro）住所送27歲妻子杜爾塞·瑪麗亞·特雷霍·塞古拉前往位於Forest Grove的零食生產工廠上班途中，遭ICE移民官員攔下。當時帕薩蘭仍穿著睡衣與拖鞋，夫妻二人隨即被帶走。

兩人被轉送至華盛頓州塔科馬的拘留中心，並在未經常規法律程序的情況下，於八天後被遣返墨西哥。留在俄勒岡的，是他們兩歲的女兒索菲亞，美國出生的公民，目前由帕薩蘭的姊姊暫時照顧。

瑪姬表示，夫妻二人在俄勒岡無證居住約四年，沒有任何刑事紀錄。她與弟弟一家同住，偶爾協助照顧孩子。事發當天，她接到弟媳的緊急來電，只來得及聽到一句「我們被抓了，請幫忙照顧索菲亞」，隨後電話中斷。她還聽到弟弟向移民官員懇求，希望至少能讓妻子留下來照顧年幼女兒。

為全職照顧索菲亞，瑪姬隨即辭去建材倉庫的工作。她說，弟弟夫妻在州內並無其他親屬，家庭瞬間失去主要經濟來源。她一邊換尿布、做飯、陪孩子玩耍，一邊努力尋找讓孩子與父母團聚的辦法。

華盛頓縣非營利組織Adelante Mujeres指出，類似情況近期在俄勒岡並非個案，已有數十個家庭因父母或單親家長被拘留而被迫分離，孩子暫由親屬、朋友或保母照顧組織發言人表示，長時間的家庭分離會對成人與兒童造成嚴重且持久的心理創傷。

根據俄勒岡人口服務部資料，今年10月至11月間，俄勒岡至少有三名兒童因父母或監護人遭移民拘留，而短暫進入寄養系統。州府官員表示，相關案例數量目前仍在既有預算可負擔範圍內。

ICE對於為何同時拘捕這對父母、以及未釋放其中一人照顧幼兒，並未立即回應媒體詢問。法院紀錄顯示，這對夫妻在俄勒岡沒有刑事前科，與聯邦數據顯示不少移民執法對象並無犯罪紀錄的情況一致。

瑪姬表示，弟弟與弟媳被遣返後，被送至墨西哥索諾拉州的諾加萊斯，身上沒有金錢與證件，兩天未進食，只能先在移民收容所過夜。之後在協助下搭車返回距邊境超過1400英里的韋拉克魯斯州，也是他們原本計劃未來返鄉定居的地方。

索菲亞夜裡常哭喊找媽媽，抱著母親的照片不放。瑪姬說，孩子明顯感覺到不對勁。由於自己沒有合法身分，她無法親自送孩子回墨西哥，只能在律師與墨西哥領事館建議下，安排一名持有美國永久居民身分的友人陪同，並著手辦理父母的公證授權文件。

目前，瑪姬在社區與民權組織的協助下勉強支付房租與生活開銷，並發起募款，希望盡快籌措旅費，讓孩子與父母團聚。她也考慮返回墨西哥，與自己在當地的兩個女兒團聚。她說，這一切「就像一場活生生的噩夢」，只能在等待解決方案的同時，努力撐下去。