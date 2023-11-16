俄勒岡報告超100例狗隻神秘呼吸道疾病
(本報綜述)俄勒岡州的許多狗狗近期患上了一種神秘的呼吸道疾病，專家仍在努力確定其致病原因。自八月初以來，至少已有100例報告，疑似「犬傳染性呼吸道疾病」。
根據俄勒岡州農業部最近的電子郵件通知，這些病例主要集中在波特蘭和Willamette河谷地區，但據官方透露，塞勒姆(Salem)的一個動物救援中心也發現了多起病例。
報告的病例分為三類：慢性氣管支氣管炎，持續六至八週，使用抗生素治療無效果；慢性肺炎，對抗生素反應不佳；急性肺炎，可能在24小時內對犬隻產生嚴重影響。
目前，農業部正與國家和州動物專家合作，試圖正確識別這種非典型疾病及其原因，但截至目前，俄勒岡州獸醫診斷實驗室的主任表示，該呼吸道疾病的成因仍然是一個謎。
「我們一直在進行一系列測試，主要是尋找預期的細菌和病毒病原體，但我們也在進行一些對可能的新型病原體的測試，尤其是新型病毒，」這位主任威廉斯解釋道。
為了進一步檢測這種神秘疾病，農業部已指示緊急獸醫診所收集樣本，並進行PCR測試。
此疾病的潛在症狀包括咳嗽、打噴嚏、鼻分泌物、眼分泌物和倦怠。建議狗主人如果注意到這些症狀，應聯繫獸醫，或獲得有關預防感染的進一步資訊。獸醫協會建議及時接種狗流感等疫苗。