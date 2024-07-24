俄勒岡國際芭蕾舞學院代表團抵達天津 應邀參加國際少兒藝術節舉行三場演出

（本報記者俄廣才報導）以「和平、友誼、未來」為主題的2024天津國際少兒藝術節，於7月22日在天津市華夏未來少兒藝術中心隆重開幕。

美國俄勒岡國際芭蕾舞學院代表團，以及來自加拿大、埃及、法國、德國等25個國家的33支藝術團體，和中國10個省市的少兒藝術團體共1,200多人參加了該藝術節所舉行的「中外兒童大聯歡」、「各代表團文藝展演」、「國際兒童歡樂城開城儀式」等豐富多彩的系列活動。

應主辦單位邀請，俄勒岡國際芭蕾舞學院代表團在國際少兒藝術節上舉行了三場演出，展演了經典劇目《胡桃夾子》選段「花之圓舞曲」，和李野院長編創的現代芭蕾舞《等待空間》等節目，受到了主辦單位及各代表團的高度讚賞和一致好評。

作為服務於俄勒岡社區的非營利性機構，俄勒岡國際芭蕾舞學院為學員們提供了高水準的舞蹈教學及專業表演機會。著名芭蕾舞蹈家成萱、李野，兩位導師為孩子們營造了一個充滿關懷的學習環境，讓每位學員都能挖掘自己的潛力，並通過細致入微的講解和生動清晰的示範，引導學生專注探索，在追求技藝巔峰的同時也能樂在其中，享受舞蹈帶來的喜悅。

俄勒岡國際芭蕾舞學院院長李野在接受當地媒體採訪時說：「難能可貴的是有這樣一個機會，帶著這些土生土長的美國孩子來感受我們中華傳統文化的魅力。」

李野表示，這次少兒藝術節真正做到了「藝術無國界」。我們的大多數學員都是第一次來天津，他們將通過交流和互動，深入接觸和了解中國博大精深的傳統文化。參加此次盛會的目的是希望孩子們多見識、多體驗，感受中華文化中對細膩情感的描繪，能將其融匯到芭蕾舞角色的刻畫上，培養她們成為東西方文化交流的先行者。

在天津期間，俄勒岡國際芭蕾舞學院代表團一行到天津音樂學院附屬中等音樂學校進行友好訪問。

為加強雙方在藝術教育、學術研究、文化交流等方面的合作，促進資源共享和優勢互補，共同提升教育質量和國際影響力，雙方就學生交換、教師交流與合作、學術合作、藝術作品展覽與交流、文化體驗活動等項目，在互惠互利的基礎上展開合作達成協議，並共同簽署了《合作備忘錄》。

此前，代表團一行還訪問了北京八一學校，並與八一舞蹈團進行了各具地域特色與民俗風情的舞蹈表演與技藝展現。通過這次跨文化的交流活動，兩國學生間建立了密切的聯繫方式，收獲了寶貴的藝術體驗和感悟。

八一學校六年級學生李韻初在活動心得中講出了對這次活動的體會。她寫道：「當我們踏入交流的平台，首先感受到的是俄勒岡國際芭蕾舞學院代表團獨特的藝術風格。她們的每一個動作都充滿了力量，每一個表情都傳遞著深刻的情感，仿佛在訴說著一個個動人的故事。」

「她們注重對身體核心力量的開發，強調舞蹈動作的連貫性和流暢性，這為我們的訓練帶來了新的思路。這次交流不僅僅是舞蹈技巧的切磋，更是文化的交流與融合，是一次兩國青少年舞者之間心靈的對話。」

俄勒岡國際芭蕾舞學院代表團對北京、天津的訪問取得了豐碩的成果，希望他們在接下來對上海的友好訪問中繼續取得更多的收穫。

據了解，這是繼6月份俄勒岡州國理事會友好訪華團成功訪問中國之後，俄勒岡州國理事會為「五五」規劃所組建的第二支訪華團，也是慶祝俄勒岡天津締結友好關係十週年系列活動中重要的一部分。