俄勒岡即將推出「授粉者天堂」蜜蜂主題車牌

(本報綜述 岡州將於2023年11月1日推出新款蜜蜂主題車牌「授粉者天堂」，由俄勒岡州立大學園藝學系製作，將從2023年11月1日起向公眾開放申請。

這款車牌設計獨具特色，展示了俄勒岡州為600多種蜜蜂提供良好生存環境的獨特自然地理風貌。此款車牌的設計以紅花苜蓿圖案為中心。俄勒岡的威拉米特河山谷和Grande Ronde山谷地帶生長著大量的紅花苜蓿，為全美提供了超過四分之一的紅花苜蓿草種。紅花苜蓿的花蜜和花粉還是蜜蜂的重要食物來源，又通過蜜蜂來完成授粉，因而與蜜蜂之間建立了一種相互依存的關係。

「授粉者天堂」車牌將僅供乘用車使用。該款車牌的圖文佈局將與其他俄勒岡州的特殊註冊車牌相一致，左側兩個字母字符，上下排列，後跟五個數字字符。「授粉者天堂」車牌的编号將從「BZ00001」開始。

此外，車主還可以選擇將「授粉者天堂」車牌訂製成個人化車牌，或作為業餘無線電操作員的專用車牌。 這款新款車牌的推出，旨在鼓勵人們更多關注蜜蜂和其他授粉者的重要作用，同時展現俄勒岡州大自然的多元之美。

這些車牌不僅是一種宣傳和教育的工具，還將有助於支持相關的保育計畫。 購買「授粉者天堂」車牌的部分收入將用於資助蜜蜂和其他授粉者的研究、保護和保育工作，從而為俄勒岡州的生態系統和農業產業帶來更多的永續性和繁榮。

此款新車牌的作者為Estacada Summit Learning Charter School高中生马雷克·斯坦顿(Marek Stanton)。除了对艺术和色彩的终身热爱,马雷克还是一位熟练的昆虫学家，是俄勒冈州立大学印好「蜜蜂学高级专家」计划中年龄最小的成员。