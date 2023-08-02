俄勒岡即將啟動“自助加油”服務

（本報綜述）俄勒岡州議會已通過“自助加油”法案，科泰克州長表示她會在8月4日前簽暑這法案成法例。預計周五起州民就可自助加油。新法實施後，在美國只剩下新澤西州還是禁止自助加油的。

俄勒岡州第2426法案在今年年初通過，目的為讓俄勒岡鄉村地區獲益。據鄉村地區居民反饋，等待工作人員加油需要15-20分鐘左右，許多時加油站都出現等候加油的汽車長龍。新法案實施後，將會讓加油更便捷和迅速。

到時，俄勒岡所有加油站都將允許讓顧客擁有‘自助加油’的權利。

民眾可自助加油並不意味著加油站將取消由服務員加油的服務。法例規定加油站可選擇提供自助服務，但不能取消為客加油的

。

然而，該法例的實施在俄勒岡鄉村地區與城市地區實施上略有不同。其中，有十六個人口密集的縣城，加油站最多只能是一半屬自助加油，另一半則由服務員幫忙加油。也就是說，加油站營業期間，必須有服務人員在場。而有二十個人口較稀疏的縣城，可以無限制地提供自助加油服務，即允許加油站改為全自助式。

自助加油在俄勒岡州是一個極有爭議性的話題。早前有不少選民均反對自助加油，但近期民意有變，增加自助加油服務似乎有越來越多想問贊同。上次法案在議會通過後，州長辦公室收到很多選民的意見，曾表示州長有可能否決這法案。

有民眾擔心，這將會引來就業困難，在加油站工作的職員有可能因為這條法案而失業。然而，也有民眾表示，加油站本來就招不到人，現在這樣對大家都有益處。