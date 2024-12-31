俄勒岡半導體產業發展受重挫 十億聯邦資金泡湯！

(本報綜述)俄勒岡州州長蒂娜·科特克近日宣布，放棄將希爾斯伯勒(Hillsboro)附近的一片農地重新劃為工業用地的計劃，這一決定對俄勒岡州爭取聯邦支持的半導體研究中心帶來了沉重打擊，州內相關產業發展前景也因此蒙上陰影。

俄勒岡州原本寄希望於這塊373英畝的土地，用來承接國家半導體技術中心（NSTC）項目，這是聯邦《CHIPS法案》中重點支持的研究機構之一。該項目不僅有望鞏固俄勒岡作為全美半導體技術領跑者的地位，還可能為州內帶來近10億美元的聯邦資金支持。

該研究中心曾被視為俄勒岡州經濟發展的重要一步。自2022年《CHIPS法案》通過以來，俄勒岡州一直致力於爭取該項目，並希望在波特蘭地區的城市增長邊界內為其開闢空間。州領導人原本計劃利用參議院第4號法案賦予州長的特殊權力，為該項目劃定土地。然而，截至目前，三個NSTC項目中的兩個已分別落戶紐約州和加州硅谷，剩下的第三個項目遲遲未有消息。此外，拜登政府的任期即將結束，新一屆特朗普政府是否會遵循前任的決定尚存變數。科特克也指出，由於項目選址的特定條例即將失效，再加上聯邦政府的關注點逐漸轉向其他州，俄勒岡幾乎沒有機會爭取到這一項目。

此外，曾大力支持CHIPS法案和俄勒岡州競標的芯片製造商英特爾，目前正面臨內外挑戰，影響力減弱。該公司近期更換了首席執行官，銷售疲軟、市場地位下降進一步削弱了其政治影響力。

這一決定被視為俄勒岡州半導體產業發展的一次重大挫折。相關專家表示，該研究中心本可帶動整個地區的經濟增長，吸引更多高科技企業投資，進一步提升州內的競爭力。希爾斯伯勒市長史蒂夫·卡拉韋直言：「這是一次遺憾的錯失，不僅對希爾斯伯勒，對整個俄勒岡州都是一次重大的打擊。我們錯過了一次保障經濟未來的關鍵機遇。」

雖然經濟發展受挫，但保護農地的組織卻為此歡呼雀躍。包括「俄勒岡千友會」在內的多個團體一直大力倡導保留該片土地用於農業用途，認為將農地轉為工業用地可能對當地環境和農業生態系統造成長期影響。

專家指出，俄勒岡州目前面臨的挑戰不僅是失去一個重大項目，還包括如何為未來的經濟發展找到合適的用地。俄勒岡商業委員會主席鄧肯·懷斯表示，州內缺乏可開發的工業用地已是老問題，「我們需要一個長遠的計劃，確保未來不會再錯過類似的機會。」

科特克表示，州政府將繼續努力，為俄勒岡半導體行業及其他增長領域找到合適的發展空間，但眼下，這一失落的機會已經無法挽回。