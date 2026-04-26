俄勒岡動物園3.8億公債管理混亂引關注

（本報綜述）俄勒岡動物園一項總額達3.8億美元的翻新公債計劃，近日遭審計報告指出推動進度受阻，管理與監督機制不足，引發外界關注。

該筆公債於2024年經選民通過，原計劃在未來15年內用於改善園區設施，包括升級老虎、水獺、企鵝等動物棲息環境，以及園區整體基礎建設。然而，最新審計顯示，負責管理動物園的區域機構Metro在執行該計劃時準備不足，導致多項問題浮現。

審計指出，動物園在尚未建立完整管理機制與流程前便啟動項目，甚至在正式通過整體規劃前就開始聘請承包商。同時，負責監督資金使用的委員會直到2026年2月才開始開會，顯示監督機制嚴重滯後。

首個啟動的工程為入口廣場改善項目，原被視為最簡單的一部分，但審計發現，目前僅能完成原規劃約一半內容，意味著要麼預算不足，要麼資源配置需翻倍。此外，該項目目前甚至缺乏明確的最終預算與完工時間表。

審計亦指出，動物園在2025年10月後已偏離原先對外承諾的整體規劃，部分資金用途調整未充分公開說明，包括新增辦公室翻修與其他未列入原計劃的項目，被批缺乏透明度。

報告進一步指出，動物園目前缺乏完善的績效評估工具與進度追蹤機制，加上人力配置不足，使整體計劃執行面臨風險。審計人員認為，計劃規模過大也是問題之一，現有資金預計僅能完成11個項目中的5個。

對此，Metro方面回應表示，大致同意審計建議，並已著手改進管理架構、流程及人員配置。不過，官員否認項目「超支」的說法，強調目前只是調整工程範圍以控制成本，而非實際支出超出預算。

Metro首席營運官瑪麗莎·馬德里加爾（表示，相關調整是為避免項目成本失控，並強調動物園過去在大型建設項目上有良好紀錄，包括成功完成2008年公債計劃。

俄勒岡動物園是全州最受歡迎的收費景點之一，每年吸引約150萬名遊客。分析指出，若未能及時改善管理與監督機制，該項大型投資計劃未來可能面臨更大執行風險，也可能影響公眾對資金運用的信任。