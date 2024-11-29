俄勒岡住房成本飆升 居民負擔持續加重

（本報綜述）俄勒岡州最新發布的《州住房狀況報告》顯示，俄勒岡州的住房成本的增速遠超薪資增幅，導致許多居民無法購房或勉力支付租金。

住房負擔能力持續惡化

根據俄勒岡住房與社區服務部（OHCS）的報告，全州僅有29%的居民在去年具備購房能力，其中有色人種家庭的購房比例更低。根據報告，居民的工資每上漲1美元，房價卻上漲了7.10美元，讓許多家庭無法承擔購房壓力。

根據這份報告，最難負擔住房的城市包括胡德河（Hood River）、本德（Bend）、科瓦利斯（Corvallis）、尤金（Eugene）和梅德福（Medford）。波特蘭則位列前十，但高薪水準部分緩解了居民的經濟壓力。租房者壓力不斷上升。

租金負擔也成為主要問題。超過一半的租房者將三分之一以上的收入用於支付租金，導致越來越多的中等收入家庭陷入住房困境。從2019年至2022年，俄勒岡租房成本負擔增加了11%，特別影響年收入在45,000至75,000美元之間的家庭。

報告指出，俄勒岡州過去幾十年的人口增長大幅超過了住房建設速度。從2004年到2023年，俄勒岡州人口增加了86萬人，但住房供應未跟上需求，導致房屋短缺。俄勒岡目前需要新增50萬套住房，才能在未來20年內逐步緩解供需壓力。報告還強調，特別是對極低收入和非常低收入家庭而言，住房供應短缺尤為嚴重。目前約有242,000戶家庭屬於這一收入範疇，但可負擔住房單位僅有113,000套，缺口達128,000套。

俄勒岡州住房與社區服務部表示，已啟動住房行動計劃，包括建設更多可負擔住房，提供首付款援助和財務教育等措施。然而，面對飆升的住房成本和龐大的供應缺口，短期內改善的難度仍然巨大。

該報告警告，若問題得不到解決，越來越多的居民將面臨被驅逐和無家可歸的風險，呼籲加速住房建設並控制租金漲幅，以緩解住房危機。