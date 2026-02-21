俄勒岡企業破產數創12年新高

（本報綜述）俄勒岡州企業破產數量去年大幅攀升25%，創下自2013年以來最高水平，成為州內經濟承壓的最新警訊。全美範圍內，無論是消費者、小型企業還是大型公司，破產申請數量也都呈上升趨勢。

根據統計，去年約有250家俄勒岡企業申請破產保護，雖仍遠低於2009年大衰退期間近600家的歷史高峰，但已顯示企業經營環境明顯惡化。尤其值得關注的是，俄勒岡企業破產增幅幾乎是全國平均的四倍，情況比全美整體更為嚴峻。

美國破產協會主管艾美·奎肯博斯指出，破產數字上升反映多重經濟壓力同時發酵，包括高利率環境持續、通貨膨脹侵蝕成本與消費能力，以及地緣政治動盪帶來的不確定性，這些因素共同加重企業與家庭負擔。

過去兩年，俄勒岡企業已承受不小壓力。州內裁員規模甚至超過2008年金融危機時期。Nike、Intel以及俄勒岡健康科學大學等大型機構裁員，除直接影響員工，也衝擊為其提供產品與服務的中小企業供應鏈，形成連鎖反應。以總部位於比弗頓（Beaverton）的Nike為例，2024年至2025年間在全球裁減約1,600個職位，其中部分影響到俄勒岡州員工。晶片製造商Intel在2024年宣布全球裁員約15,000人，俄勒岡州作為其重要生產基地，也受到波及。位於波特蘭的俄勒岡健康科學大學則在近兩年進行數百人規模的人力調整。

此外，貿易戰帶來的市場不確定性、州內企業稅負政策，以及波特蘭地區自疫情衰退後復甦緩慢，也被認為是加劇企業經營困難的重要因素。

商業服務公司Epiq最新數據顯示，今年1月全美商業破產案件較去年同期暴增76%。雖然單月數據尚不足以構成長期趨勢，但專家指出，整體來看，美國企業仍面臨「逆風」環境，俄勒岡情況尤為明顯。

分析認為，若利率維持高檔、消費支出持續疲弱，加上地緣政治與政策變數未明，州內企業經營壓力短期內恐難緩解。