俄勒岡人口增速全美倒數 移民減少成關鍵因素

（本報綜述）根據美國人口普查局最新公布的估算數據，俄勒岡州過去一年的人口成長速度，位居全美最慢行列之一，顯示該州在人口結構與勞動力補充方面正面臨長期挑戰。

人口普查局指出，俄勒岡在2024年7月至2025年7月間，人口僅增加約8300人，年成長率為0.2%，全州總人口約427萬人，在全美各州中屬於成長倒數第12名。自新冠疫情以來，俄勒岡的人口成長率累計僅約0.9%，在全美排名倒數第14位。

人口變化對州經濟影響深遠。報告指出，隨著俄勒岡人口逐漸老化，加上生育率持續偏低，州內高度仰賴新增的工作年齡人口來補充勞動力、市場消費與稅收來源。然而，近年人口流入趨緩，已對未來經濟動能構成隱憂。

這一趨勢也反映全美整體人口成長放緩的現象。人口普查局數據顯示，美國總人口去年僅增加約180萬人，年成長率為0.5%，達到約3億4180萬人，為近年來較低水準。普查官員指出，這波成長減速，主要與國際淨移民人數明顯下滑有關。

官方分析認為，出生與死亡人數整體維持相對穩定，但從2024年至2026年間，移出美國的人數增加、移入人數減少，導致國際淨移民規模大幅縮水。數據顯示，國際淨移民人數在2024年達到約270萬人的高峰，去年則降至約130萬人。若此趨勢持續，美國可能在超過50年來，首度出現國際淨移民為負值的情況。

報告同時指出，人口變化與聯邦移民政策密切相關。在拜登政府任期後段加強移民管控措施的基礎上，川普政府上台後進一步收緊政策，使移民流動趨於保守，成為人口成長放緩的重要背景因素之一。

專家警告，對於像俄勒岡這樣高度依賴外來人口支撐經濟與勞動市場的州而言，若移民與人口流入持續下降，未來在就業、公共財政與經濟活力方面，恐將面臨更嚴峻的結構性挑戰。