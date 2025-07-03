俄勒岡交通撥款案流產 交通部將裁撤數百人

（本報綜述）俄勒岡州議會未能通過任何交通經費法案，導致州交通部（ODOT）面臨嚴重資金短缺，將從本週起展開大規模裁員。

州長蒂娜·科特克表示，由於缺乏新撥款，交通部將在7月底前裁減數百名員工，這將對道路維護和公共服務造成直接衝擊。

「每年汽車更省油，稅收卻停滯不前，物價不斷上漲，交通部根本無法靠自己解決赤字，」交通部發言人指出，「我們別無選擇，只能進行深度削減，這將嚴重影響運輸系統和所有用路人。」

此次經費危機原本有望透過一份簡化版的交通撥款案化解，其中包含調高汽油稅3分和調漲車輛牌照、過戶費用。然而，由於立法會期結束前時間緊迫，民主黨人需要共和黨同意變更議事規則，以加快程序進行表決。共和黨最終拒絕支持，法案在期限前未能通過。

州長批評共和黨「阻礙一項兩黨都支持的交通經費計劃」，但共和黨領袖克莉絲汀·德拉贊回應，民主黨在整個會期都有時間推動此案，不應將責任推給在野黨。「我們不會倉促通過一個所有交通領域人士都批評的壞方案，」德拉贊表示。

目前尚不清楚州長是否會召開特別會期補救撥款。科特克已表示，她將與議員持續協商，「這個問題沒有結束，我們所有社區都仰賴交通廳的服務。」

俄勒岡州交通部表示，未來幾週內裁員將陸續展開，同時提醒民眾，由於維修和營運經費短缺，道路安全和服務品質恐將下滑。